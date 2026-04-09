Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Сънят с продължителност над осем часа на нощ действа като защитна мярка, независимо от часа на лягане или неговата средна точка

9 април 2026, 06:46
С ънят може и да не се счита за „кардио“ тренировка, но е жизненоважен за здравето на сърцето. Оказва се, че моментът, в който решавате да се оттеглите за почивка всяка вечер, може да бъде решаващ за риска от инфаркт или инсулт, пише New York Times.

Финландски изследователи, изучаващи навиците за почивка, установиха, че заспиването по едно и също време всяка вечер може значително да намали риска от сериозни сърдечносъдови инциденти и заболявания – дори ако качеството и продължителността на съня не са на идеалното ниво. Тъй като милиони хора по света страдат от сърдечни заболявания (причина номер едно за смъртност при възрастните), търсенето на лесни и ефективни промени в начина на живот е по-актуално от всякога.

В рамките на проучването учените са проследявали моделите на сън на над 3000 финландци на средна възраст в продължение на близо 10 години. За целта са използвани носими устройства, които отчитат качеството на почивката и различни биомаркери.

Авторите на изследването установяват, че редовността при три основни фактора – час на лягане, час на събуждане и т.нар. „среда на съня“ (времето точно по средата между заспиването и събуждането) – може да предскаже вероятността от сърдечни проблеми в бъдеще. При участниците, които спят средно по-малко от осем часа, нередовното лягане и променливата средна точка на съня се оказват „значителен рисков фактор“ за тежки сърдечни инциденти.

Констатациите обаче показват, че сънят с продължителност над осем часа на нощ действа като защитна мярка, независимо от часа на лягане или неговата средна точка.

Въпреки това, продължителността на съня е деликатен баланс. Други проучвания сочат, че прекомерното спане може да допринесе за метаболитни проблеми като диабет. Изследователката Лаура Науха, водещ автор на финландското проучване, заяви пред Science Alert, че докато предишни анализи са „свързвали нередовните модели на сън с рискове за здравето на сърцето“, този труд е първият, който разглежда „отделно променливостта в времето за лягане, времето за събуждане и средата на периода на сън - и техните независими връзки със сериозни сърдечни събития“.

Тя добави, че откритията на екипа ѝ „подсказват, че редовността на лягането, по-специално, може да е важна за здравето на сърцето“, защото „тя отразява ритъма на ежедневието – и колко много се колебаят те“.

Като цяло, 24-часовият циркаден ритъм на тялото се очертава като мощен инструмент за регулиране на хормоните и превенция на широк спектър от състояния – от метаболитни нарушения до деменция и сърдечни заболявания. Пълноценната почивка може дори да помогне за оптимизиране на качеството на спермата.

Това последно изследване подкрепя тезата, че биологичният часовник поддържа вътрешните системи в деликатен баланс и че всяко нарушение на ритъма може да има дългосрочни последици. Що се отнася до сърдечното здраве, авторите твърдят, че големите колебания в часа на лягане нарушават циркадния ритъм, като по този начин пречат на сърцето да постигне оптимално възстановяване през нощта.

Друга потенциална връзка между съня и сърцето е хроничният стрес. Факторите в начина на живот, които са вредни за сърдечносъдовата система, са пагубни и за съня – като екстремното натоварване, проблемите с психичното здраве и общото прегаряне (бърнаут). Всички те едновременно влияят на сърцето и на качеството, продължителността и редовността на почивката. Интересното е, че според това конкретно изследване часът на събуждане не оказва толкова голямо влияние.

Инфаркт: Сигналите, които тялото ви изпраща години преди кризата
Други научни трудове обаче показват, че начинът, по който се събуждаме – например чрез резки и силни мелодии на алармата, които повишават кръвното налягане, сърдечната честота и нивата на кортизол – може да се отрази не само на настроението, но и на здравето на сърцето в дългосрочен план.

Добрата новина? Може да се окажете толкова изтощени от опитите да оптимизирате режима си, че да заспите в момента, в който главата ви докосне възглавницата.

