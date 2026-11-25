Е вропейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че предлаганият в България еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. може да засегне кредитирането, капиталовата устойчивост на банките и икономическия растеж.

Това се посочва в становище на ЕЦБ от 25 ноември, изготвено по искане на българското Министерство на финансите, подписано от президента на институцията Кристин Лагард.

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Проектът предвижда данък със ставка от 33% върху определена данъчна основа за кредитни институции, застрахователи, обменни бюра, доставчици на обществени електронни съобщителни услуги и финансови институции, предлагащи незабавни кредити.

ЕЦБ отбелязва, че не е уточнено дали данъкът ще се начислява допълнително към стандартния корпоративен данък от 10 процента. Според по-вероятното тълкуване на регулатора общата ставка върху печалбите, определени като свръхпечалби, би достигнала 43 процента.

Според ЕЦБ допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви и такси по кредитите, по-ниска доходност по депозитите или по-строги условия за кредитиране. Възможно е банките да ограничат отпускането на заеми и натрупването на капиталови буфери.

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ЕЦБ отбелязва още, че българските банки в момента са добре капитализирани и реализират добри печалби. Въпреки това тя препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочен анализ на въздействието му върху рентабилността и капиталовата база на банките, достъпа до финансиране, кредитирането, конкуренцията и ликвидността.