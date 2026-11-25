С амолетът с делегацията на турския футболен клуб „Бешикташ“ не успя да кацне в грузинския град Батуми заради лошото време и беше пренасочен към турското летище Ризе - Артвин. Оттам отборът ще продължи пътуването си до Грузия с автобус, съобщава Haberler.

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Турският тим пътувал за мача срещу израелския „Апоел Беер Шева“ от петия кръг на Лига Европа, който трябва да се играе в четвъртък в Батуми. Самолетът излетял от летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул около 15 ч. местно време. След приблизително час и половина полет машината достигнала грузинското въздушно пространство, но заради проливния дъжд и засилващата се градушка в района на Батуми не успяла да кацне и известно време кръжала във въздуха.

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Заради промяната в маршрута беше отменена и пресконференцията на старши треньора на „Бешикташ“ Винченцо Италиано. Междувременно „Апоел Беер Шева“ също промени програмата си и отмени последната тренировка на стадиона, където ще се играе срещата, като проведе заниманието на друго игрище, определено от Грузинската футболна федерация.