„Днес за нас е изключителна чест да почетем паметта на българина Иван Богоров“, каза почетният консул на Република България във Федерална провинция Саксония Хайко Шмидт на тържественото откриване на паметната плоча на журналиста и общественик Иван Богоров в Лайпциг. Тя бе поставена по инициатива на Българската телеграфна агенция (БТА) и съвместно с Посолството на България в Берлин, Германия, в центъра на града – на „Николайщрасе“ 1, на ъгъла с „Гримаише щрасе“. През 1846 г., докато е студент по химия тук, Иван Богоров започва издаването на „Български орел“ – първия български вестник, който поставя началото на българския периодичен печат.

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За събитието в Лайпциг пристигна българска делегация, в която е и избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев, който във вторник депозира оставката си като генерален директор на БТА и излезе в отпуск. На откриването на плочата той е в лично качество. Сред присъстващите са проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката, и Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово. В събитието се включиха първият заместник-кмет на Лайпциг Торстен Бонев и извънредният и пълномощен посланик на Република България в Германия Григор Порожанов.

Почетният консул на Република България във Федерална провинция Саксония Хайко Шмидт посочи, че по времето, когато Иван Богоров е следвал в Лайпцигския университет, градът е бил един от значимите културни центрове на Германия, с множество печатници и издателства. „Лайпциг се смята за мястото, където през 1650 г. е издаден първият всекидневен вестник в света. Предполагаме, че именно наличието на кирилски шрифтове в местните печатници е направило технически възможно постижението на Иван Богоров“, каза още Шмидт.

Източник: БТА

„Намираме се на мястото, където някога се е издигал Княжеският дом – сграда, построена през XVI век в ренесансов стил. За съжаление, на 4 декември 1943 г. тя е разрушена при бомбардировките на британската и американската авиация. Днес пред нас е реплика на оригиналния еркер на Княжеския дом“, допълни още посланикът.

Той разказа, че през март 2024 г. за първи път се запознава с инициативата за поставянето на паметна плоча на Иван Богоров. „Оттогава изминаха две години и половина. Особено съм горд, че днес ви виждам събрани тук“, каза още Хайко Шмидт.

Плочата бе открита с водосвет от представители на Българската православна църква – отец Юлиян Ангелов и отец Цоло Кривачков от православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин, и отец Димитър Иванов от Българската православна църковна община (БПЦО) „Св. вмчца Варвара“ в Лайпциг.

Около паметната плоча хоро извиха танцьори от фолклорната група „Хоротропница“ към Българското културно сдружение „Пенчо Славейков“ в Лайпциг.

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На събитието гостуваха и представители на община Лайпциг – д-р Аника Грьогер – ръководител на отдел „Протокол“, д-р Габриеле Голдфус – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, д-р Сабине Виленберг – експерт за Южна и Югоизточна Европа в отдел „Международно сътрудничество“, д-р Свен Траутман-Майнке – експерт в отдел „Международно сътрудничество“.

Сред гостите бе и Еберхард Виденман – собственик и изпълнителен директор на Fürstenerker.

Присъстваха и Росица Поппалова – секретар на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа към Българската православна църква, както и представители на българските сдружения в Лайпциг.

Източник: БТА

Плочата бе открита непосредствено след вчерашната премиера на тематичния ноемврийски брой на списание ЛИК „ПЕЧАТЪТ – 180 г. от „Български орел“. Изданието бе представено в превод на немски език в Българския културен институт в Берлин.

Поставянето на паметната плоча на Иван Богоров на мястото, където е бил отпечатан неговият вестник, е част от инициативата на БТА „Българските места по света“ за поставяне на паметни знаци на бележити българи на места извън България. Досега БТА е поставила четири паметни плочи на журналисти, публицисти и личности, свързани с медии.