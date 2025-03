Пореден ден на напрежение в сръбския парламент, еврокомисар реагира

О позицията в сръбския парламент бойкотира днешното заседание след вчерашния инцидент с димни бомби и факли, когато три депутатки от управляващата Сръбска прогресивна партия пострадаха.

Снощи президентът Александър Вучич съобщи пред телевизия Пинк, че и трите народни представителки са добре, състоянието на едната след прекаран инсулт е стабилно, а народната представителка, която е бременна в осмия месец и бебето ѝ също са добре.

Рано тази сутрин полицията претърси пленарната зала на Народната Скупщина след подаден сигнал за взривно устройство, но не намериха нищо подозрително.

В дневния ред на сръбския парламент за днес са набелязани около 70 точки, една от които е констатиране на оставката на правителството.

Премиерът Милош Вучевич подаде оставка на 28 януари под натиска на масови протести с искане виновните да поемат отговорност за трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември миналата година бетонната козирка на жп гарата се срути и причини смъртта на 15 души, а двама тежко ранени все още са на лечение в Клиничния център на Войводина.

Вчера в дневния ред на парламента беше заложен проектозакон за увеличаване с 20 на сто на бюджетните средства за университетите – едно от четирите искания на студентите, които блокират над 60 факултета от края на ноември в знак на съпричастност със семействата на 15-те загинали в Нови Сад.

Опозиционните партии настояват, че правителството в оставка няма правомощия да внася нови закони, а студентите обявиха, че тези законодателни промени не са толкова важни на фона на останалите им искания за справедливи присъди за виновните и прекратяване на съдебното преследване срещу студенти, политически и граждански активисти, участвали в поредицата от протести.

Въпреки че от самото начало студентите отказват диалог и сътрудничество с която и да е партия, вчера депутати от опозицията издигнаха в пленарната зала плакати с надписи "обща стачка" и "справедливост за убитите" в унисон с посланията на студентите.

В центъра на пленарната зала, пълна с дим, беше поставен транспарант „Сърбия въстава, за да падне режимът“, а народните представители от мнозинството и малцинството се замеряха с бутилки с вода.

Председателят на парламентът Ана Бърнабич заяви вчера, че Скупщината ще продължи да работи и призова депутатите да се върнат по местата си.

"Ще победи трудът и борбата. Добре е, че показахте истинското си лице. Искате да дойдете на власт чрез сълзотворен газ", каза Бърнабич снощи, издигайки сръбското знаме от парламетарната трибуна.

Същевременно граждани и ученици отдадоха почит към загиналите, запазвайки 15-минутно мълчание на кръстовището край парламента, а след това част от тях замеряха сградата с яйца, скандирайки „крадци“.

We are very concerned by the disruptions of parliamentary work and the violence in the Serbian parliament. The parliament must be the place for democratic debate in the interest of all citizens, and must fully play its role.



