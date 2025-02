Вучич: Сърбия сгреши с решението си за Украйна в ООН

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е направила грешка като е подкрепила европейската резолюция за Украйна, която прие вчера Общото събрание на ООН.

Вучич подчерта, че страната му е трябвало да гласува "въздържала се" и се извини на сръбските граждани, съобщават сръбските медии.

„Мисля, че Сърбия направи грешка днес (вчера, бел. ред.). Извинявам се на гражданите на Сърбия и поемам вината за това, защото вероятно съм уморен и не мога да свърша всичко“, каза Вучич в предаването "Кирилица" на местната телевизия "Хепи".

Общото събрание на ООН прие снощи резолюция, изготвена от Украйна и нейните европейски съюзници по повод третата годишнина от руската инвазия в Украйна. Резолюцията потвърди подкрепата за Украйна и нейната териториална цялост и изисква Москва "незабавно, напълно и безусловно" да изтегли въоръжените си сили от украинска територия, като призовава за прекратяване на военните действия.

Serbia's President admits to making a mistake over UN vote on Ukraine! Apologies all around. Should Serbia have abstained? 🤔 #Serbia #UkraineWar #UN #Vučić #PoliticalMistakes https://t.co/oc2va8iB6a