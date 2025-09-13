Свят

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

13 септември 2025, 10:52
„След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация“,  това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански в ефира на NOVA.

Шимански даде ясна оценка за събитията от последните дни, при които Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бе засечено навлизане на около 19 дрона, за които Беларус е подала предупреждение предварително.

 „Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч“, заяви посланикът. По думите му ситуацията е „урок“ за Полша и съюзниците ѝ.

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Мачей Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. Той изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той.

По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: „Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.

Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. „Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“, каза той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии.

„От месеци работим в тази посока “, подчерта Шимански.

Полският посланик отбеляза, че макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала: „Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще”.

Той допълни, че по суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство.

Източник: NOVA    
