Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно

12 септември 2025, 11:48
Източник: iStock photos/Getty images

Н яма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс.

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия Polsat News.

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Полският външен министър Радослав Шикорски, който e на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп.

"В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в X.

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Полша Тръмп Русия дронове атака
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
