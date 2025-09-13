Свят

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Тръмп заяви, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка

Обновена преди 28 минути / 13 септември 2025, 07:52
С АЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН, предаде Ройтерс. 

(Във видеото: НАТО обяви мисия "Източен страж" заради руските дронове над Полша)

Изявлението, прочетено от държавния секретар на МВнР на Полша Марчин Босацки преди заседание на Съвета за сигурност във Варшава, също така призовава Русия да спре „агресията си срещу Украйна“ и да се въздържа от по-нататъшни провокации. Съвместното изявление е подкрепено от 43 държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка.

„Знаем, че това не е било грешка“, заяви Босацки пред съвета.  Той показа снимки на свален дрон, като посочи руски надписи върху части от него. „Полша няма да бъде сплашена“, допълни той.

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след предполагаемото руско навлизане във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс. 

„САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство“, заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган. Ройтерс отбелязва, че коментарите изглежда целят да успокоят съюзниците на Вашингтон в НАТО.

Ший също така отбеляза, че Русия е засилила бомбардировките си срещу Украйна, откакто Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска като част от опита си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

„Тези действия, като сега се добави нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не – показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ да сложат край на този конфликт“, заяви Ший.

Полша свали дронове във въздушното си пространство в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. Това е първият сбучай, когато член на западния военен съюз е стрелял по време на войната на Русия в Украйна.

Постоянният представител на Словения в ООН Самуел Жбогар заяви пред Съвета за сигурност, че „това са агресивни и опасни действия, тъй като е трудно да си представим, че толкова много дронове са прелетели толкова дълбоко над полска територия, без да искат“.

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша.

„Нямаше маркирани цели на полска територия. Максималният обсег на дроновете, използвани при този удар, не надвишаваше 700 километра, което прави физически невъзможно те да достигнат полска територия“, заяви пред Съвета руският постоянен представител в ООН Василий Небензя. Той допълни, че Москва е готова да разговаря с Полша, „ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението, а не от разпалването му“

 

 

 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Русия Полша Дронове Нарушаване на въздушното пространство Международно право ООН Агресия срещу Украйна Съвместно изявление САЩ Провокации
