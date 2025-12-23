Свят

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

23 декември 2025, 10:30
Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

П олски и съюзнически самолети бяха задействани рано вторник, 23 декември, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по Западна Украйна, близо до границата с Полша, заявиха полските въоръжени сили, цитирани от Reuters.

"Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбранителна система и системата за радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност", написа оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство - най-вече в райони, които са съседни на застрашените региони", казаха още полските сили.

