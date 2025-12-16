Полша задържа студент, планирал атентат на коледен базар

П олските служби за сигурност са задържали 19-годишен студент, заподозрян, че е търсил контакти с „Ислямска държава“, и са му повдигнали обвинение за подготовка на нападение на коледен базар, което е можело да доведе до масови жертви, съобщиха властите във вторник, цитирани от агенция Reuters.

Матеуш В., студент в Католическия университет в Люблин, е планирал да извърши атака с използване на взривни вещества и е възнамерявал да се присъедини към терористична организация, заяви Яцек Добжински, говорител на специалните служби на Полша.

„Мъжът беше силно увлечен по исляма, търсеше контакти с „Ислямска държава“ и се е подготвял да извърши атака в Полша, в един от градовете по време на коледен базар“, каза Добжински на пресконференция.

Той отказа да уточни в кой град е трябвало да бъде извършено нападението, „за да не се предизвиква паника“.

Добжински допълни, че младежът е бил задържан в края на ноември в апартамента си в Люблин, в източна Полша, като служители на Агенцията за вътрешна сигурност са иззели носители на данни и предмети, свързани с исляма.

Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу Матеуш В. за „предприемане на подготвителни действия за извършване на терористично нападение, което е можело да доведе до смъртта или тежкото нараняване на много хора“. Съдът е разпоредил той да остане в ареста за срок от три месеца.

В средата на юни Полша повдигна обвинения срещу трима 19-годишни мъже, заподозрени, че са събирали пиротехнически материали и са планирали терористични действия, включително нападение срещу училище в северния полски град Олщин.

„Запознати сте с този случай от Олщин, а сега имаме още един пример за подготовка на атака преди Коледа“, каза Добжински. „Шокирани сме от инцидента в Сидни, шокирани сме и от атаките, които се случиха в предишни години преди Коледа в други европейски държави. Нека бъдем бдителни“, призова той.