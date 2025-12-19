Свят

19 декември 2025, 17:15
Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна
П олският президент националист Карол Навроцки упрекна украинците, че не са благодарни за помощта, оказана им от началото на мащабното руско нашествие в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено в присъствието на украинския му колега Володимир Зеленски.

Полша прие над един милион бежанци от февруари 2022 г. и е сред основните доставчици на оръжие за Киев. Тя е и основната страна, през която преминава западната военна и хуманитарна помощ за съседката ѝ.

"Поляците имат чувството, че нашите усилия, нашата многостранна помощ за Украйна от началото на мащабното нашествие не са били оценени и разбрани по достойнство", подчерта Навроцки по време на пресконференция с украинския си колега. "Това е, което предадох по време на един твърд, честен, но много сърдечен и учтив разговор с президента Зеленски", добави полският държавен глава.

В отговор украинският му колега увери, че "Украйна винаги е била благодарна на Полша и ще продължи да бъде". Той също така припомни, че Киев "защитава Европа" от Русия, като плаща много висока цена в човешки животи.

"Русия иска раздор, иска да разруши един толкова солиден съюз – съюза между две нации, изграден през много поколения от Украйна и Полша. Няма да им позволим да го направят", предупреди Зеленски. 

Ето какво каза Зеленски в Полша

Навроцки не каза ясно какво очаква от Киев, но полският президент, който е историк по образование, изисква по-добро сътрудничество по много чувствителния въпрос за избиването на около 100 000 поляци във Волин между 1943 и 1945 г. от украински националисти. Според Навроцки, който определя тези масови убийства като геноцид, Киев не иска да признае своята отговорност за тях. Варшава също така го упреква, че забавя ексхумациите на жертвите.

Вчера украинският президент увери своя партньор в добрата воля на своята администрация по тези въпроси.

"Полската страна желае да ускори този процес, украинската страна е готова да направи крачка към нея. Това не са само думи, а конкретни мерки", заяви той. Полският президент, от своя страна, прие изявленията "с оптимизъм".

Навроцки: Владимир Путин е военнопрестъпник

След срещата Навроцки спомена в "Екс" за "ново начало" в двустранните отношения. Срещата между двамата президенти е "лоша новина за Путин", смята той.

Целта на посещението на Зеленски беше да гарантира, че отношенията с ключовия съюзник Полша ще останат стабилни, независимо от всякакви промени във властта във Варшава, отбелязва Асошиейтед прес.

Либералното правителство на Полша е твърд поддръжник на Украйна, като премиерът Доналд Туск е един от най-горещите поддръжници на Киев в международните форуми. Резултатите от президентските избори тази година обаче показват, че предишната националистическа партия "Право и справедливост" (ПиС), може да се върне на власт през 2027 г. 

Навроцки, който спечели изборите с подкрепата на ПиС, поиска украинците да покажат благодарност за полската подкрепа след пълномащабната руска инвазия през 2022 г. и настоя, че Киев не трябва да бъде допуснат без условия в Европейския съюз. 

На пресконференция днес Навроцки даде да се разбере, че е доволен от посещението на Зеленски. Той заяви, че присъствието на украинския президент във Варшава е добра новина за Варшава и Киев и лоша новина за Москва. 

"По стратегическите въпроси, нашето стратегическо сътрудничество в областта на сигурността, Полша, Украйна, страните от региона, страните с демократични ценности са заедно и това никога не е било под съмнение", подчерта полският президент.

Навроцки заяви, че Полша подкрепя усилията за прехвърляне на замразени руски активи към Украйна, както и по-нататъшни санкции срещу Русия и действия срещу нейния сенчест флот.

Зеленски заяви, че Киев е готов да сподели своя опит в областта на отбраната срещу дронове и покани полските предприятия да участват в възстановяването на Украйна. Той изрази благодарността си за подкрепата на Варшава, включително за подкрепата за големия безлихвен заем от ЕС.

Полша-Украйна Карол Навроцки
