Политически реакции след убийството на Хасан Насрала

"Хизбула" потвърди, че нейният лидер Сайед Хасан Насрала е убит и се зарече да продължи битката срещу Израел, предадоха BBC и Reuters.

Смъртта на Сайед Хасан Насралла бележи опустошителен удар по „Хизбула“, докато тя е подложена на ескалираща серия от израелски атаки. Това е и огромен удар за Иран, предвид важната роля, която Насралла играеше в подкрепяната от Техеран регионална „Ос на съпротивата“, отбелязва Ройтерс.

Обявиха петдневен траур в Иран

След смъртта на Насралла последваха и реакции на световните лидери.

Американският президент Джо Байдън определи убийството от Израел на лидера на ливанската групировка "Хизбула" Хасан Насралла като мярка за въздаване на справедливост за многобройните му жертви и заяви, че САЩ напълно подкрепят правото на Израел да се защитава срещу подпомагани от Иран групировки, предаде Ройтерс.

Байдън каза, че е наредил на министъра на отбраната Лойд Остин да засили още повече отбранителната позиция на американските военни части в Близкия изток, за да възпре агресия и да намали риска от разрастване на войната.

В крайна сметка САЩ се стремят да деескалират продължаващите конфликти в Газа и Ливан с дипломатически средства, подчерта президентът. Той не взе отношение във връзка с изявление на върховния иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който предупреди, че за смъртта на Насралла ще бъде отмъстено.

Премиерът на Ирак Мохамед Шиа ал-Судани осъди убийството на ръководителя на Насрала от страна на Израел като „престъпление“.

Нападението срещу южната крепост на Хизбула в Бейрут, при което беше убит лидерът на подкрепяната от Иран групировка, е „срамно нападение“ и „престъпление, което показва, че ционисткото образование е преминало всички червени линии“, заяви Судани в изявление, като нарече Насрала „мъченик по пътя на праведните“.

