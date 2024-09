Това е "геноцид" и "клане": Ердоган с остър коментар за случващото се в Ливан

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Ливан се е превърнал в новата мишена на израелската политика на геноцид и окупация, предадоха световните новинарски агенции.

„Ливан и неговият народ са новата мишена на израелската политика на геноцид, окупация и инвазия, която Израел провежда от 7 октомври в региона. При бруталните нападения на Израел през последната седмица загинаха голям брой ливанци, включително деца. Никой, който има съвест, не може да приеме или оправдае това клане. Израелското правителство действа все по-безразсъдно, тъй като е покровителствано от други сили, които му предоставят оръжия и боеприпаси за това клане“, написа Ердоган на страницата си в социалната мрежа „Екс“.

Кои висши лидери на "Хизбула" са били обект на израелски удари

По думите на Ердоган „Израел пренебрегва всякаква хуманност, човешки ценности и международно право“.

„Опитите на Израел да разпространи политиката на безумие, която провежда в Газа и Рамала, върху Ливан и други страни в региона трябва да спрат. Призоваваме всички структури и всички организации за защита на правата на човека, чието задължение е да гарантират световния мир, стабилност и сигурност, и особено Съвета за сигурност на ООН, да предприемат спешни действия“, призова турският лидер.

BREAKING: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has called on the UN Security Council and other bodies to stop Israeli attacks on Lebanon, Gaza and the West Bank's Ramallahhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sexjm4U4nf