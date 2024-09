Кои висши лидери на "Хизбула" са били обект на израелски удари

П рез последните месеци Израел нанесе много тежки удари на „Хизбула“, като ликвидира няколко нейни висши командири и самия лидер на групировката Хасан Насралла, отслабвайки значително военната структура на шиитското движение, посочва Франс прес.

Следва припомняне кои висши лидери и командири на „Хизбула“ са били убити или са станали мишена на израелски удари след възобновяването на трансграничните сблъсъци преди почти една година, когато ливанското движение откри „фронт за подкрепа“ на палестинската групировка „Хамас“ в Газа:

Фуад Шукр

Ръководителят на военното крило на „Хизбула“, убит на 30 юли при удар в южните предградия на Бейрут, е една от най-важните мишени, убити при атака, приписвана на Израел.

Този човек в сянка, един от основателите на „Хизбула“ и дясна ръка на лидера на движението Хасан Насралла, според източник, близък до влиятелната ливанска групировка, е играл „водеща роля в операциите на „Хизбула“ срещу Израел от южната част на Ливан“. Според Израел Фуад Шукр е отговорен за нападението, при което на 27 юли бяха убити 12 деца и тийнейджъри в частта от сирийските Голански възвишения, окупирана и анексирана от Израел. „Хизбула“ отрича да е замесена в атаката и обещава да отмъсти за смъртта на своя военен лидер.

В изявлението, публикувано по повод смъртта му, Хизбула приветства тази „велика фигура на съпротивата“, а Хасан Насралла заяви, че двамата са били във всекидневен контакт от откриването на фронта срещу Израел.

Ибрахим Акил

Ръководител на страховитото елитно подразделение „Ар Радуан“ на „Хизбула“, основано от него през 2008 г., Ибрахим Акил е убит на 20 септември заедно с 15 други членове на специалните сили при удар по сграда в южните предградия на Бейрут. По данни на властите при израелския удар са загинали общо 55 души, включително цивилни.

Али Караки

Според източник, близък до ливанската групировка, Али Караки, смятан за трети по ранг военен командир в йерахията на „Хизбула“, е бил обект на израелски удар на 23 септември в южните предградия на Бейрут. Няколко часа по-късно обаче „Хизбула“ заяви, че командирът е оцелял. „Али Караки е добре и е отишъл на сигурно място“, заяви „Хизбула“.

Ita officia, Nasrallah is 💀l!!!

And Ali Karaki, the commander of the southern front in Hezbollah, who survived an assassination a few days ago, was also eliminated yesterday pic.twitter.com/4ea0EFvn2R