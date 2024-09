Израел: Повечето висши лидери на "Хизбула" са елиминирани

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че страната е във висока степен на готовност за по-широк конфликт, след като заявиха, че са ликвидирали в Бейрут лидера на ливанското шиитско движение „Хизбула“ Хасан Насралла, но и че същевременно се надяват смъртта му да накара групировката да промени политиката си, предаде Ройтерс.

„Надяваме се, че това ще промени действията на „Хизбула“, заяви на пресконференция говорителят на ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани, след като въоръжените сили на страната обявиха, че са ликвидирали Насралла.

Според него все пак ще отнеме време, за да се намалят способностите на подкрепяната от Иран „Хизбула“.

“Most of the senior leaders of Hezbollah have been eliminated,” military spokesman Lt Col Nadav Shoshani told an online press briefing.



