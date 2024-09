"Хизбула": Какво трябва да знаем за ливанската въоръжена формация

Л иванското движение „Хизбула“, чийто лидер Хасан Насралла беше елиминиран от израелските сили при въздушен удар в южното предградие на ливанската столица Бейрут, е един от основните врагове на Израел, припомня Франс прес.

Тази политическа и военна формация, създадена, въоръжена и финансирана от Иран, влезе в кървав конфликт с Израел през 2006 г., който травмира Ливан, но по време който „Хизбула“ консолидира силата си.

След атаката от 7 октомври миналата година, извършена от палестинското движение „Хамас“ срещу Южен Израел, и началото на войната в ивицата Газа, „Хизбула“ реактивира фронта по границата със Северен Израел, в подкрепа на палестинския си съюзник.

Израел: Повечето висши лидери на "Хизбула" са елиминирани

Трансграничните сблъсъци се изродиха в почти повсеместен конфликт в началото на тази седмица, когато Израел започна кампания на масирани бомбардировки по бастиони на „Хизбула“ в Южен и Източен Ливан, както и в южните предградия на Бейрут.

През предходните месеци Израел значително отслаби ливанското движение, като елиминира един по един неговите най-висши командири, сред които и военния му ръководител Фуад Шукр, убит през юли при въздушен удар в южно предградие на Бейрут.

Потвърждението на смъртта на лидера на „Хизбула“ е безпрецедентен удар, нанесен на движението.

33-дневната война

"Партията на Бога", както се превежда името на „Хизбула“, беше създадена през 1982 г. в разгара на израелската инвазия в Ливан. Тя беше сформирана по инициатива на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция – идеологическото крило на Ислямска република Иран.

„Хизбула“ се наложи като лидер в борбата срещу Израел, който прогресивно отстъпваше, докато накрая през 2000 г. се изтегли от Южен Ливан след 22-годишна окупация.

"Хизбула" потвърди смъртта на Хасан Насралла

Оттогава няколко епизода на насилие противопоставиха „Хизбула“ на Израел. Кулминацията им беше войната през 2006 г., разразила след отвличането на двама израелски войници на границата между Израел и Ливан. Израел започна тогава голяма офанзива. Войната продължи 33 дни и в нея загинаха 1200 ливанци, главно цивилни, както и 160 израелци, повечето военни. Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, която сложи край на войната, постанови, че само ливанската армия и Сините каски на ООН трябва да бъдат разгърнати в Южен Ливан. Но „Хизбула“ запази своето присъствие в региона, където, според експерти, е прокопала цяла мрежа от тунели. „Хизбула“ е укрепила и арсенала си, който включва управляаеми ракети. Движението твърди, че разполага с 100 000 бойци.

Основните институции на "Хизбула" са базирани в южно предградие на Бейрут след убийството от Израел през 1992 г. на предшественика на Хасан Насралла – Абас Мусау.

Регионална експанзия

„Хизбула“ е най-влиятелната от формациите в „Оста на съпротивата“, сформирана от Иран срещу Израел и обединяваща „Хамас“, йеменските бунтовници хуси и иракски групировки. Движението подкрепи военно и режима на сирийския президент Башар Асад в гражданската война в Сирия. Бойците на „Хизбула“ се калиха в битки в Сирия, но откакто фронтовите линии в тази страна са замразени, ливанското движение намали присъствието си там.

Hezbollah confirmed the death of its leader, Hassan Nasrallah, following an Israeli attack in the capital of Lebanon, Beirut. The 64-year-old had led Hezbollah for 32 years, transforming it into a formidable military force with modern weaponry.



#Hezbollah #HassanNasrallah… pic.twitter.com/9NQpi1RFZM