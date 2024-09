Обявиха петдневен траур в Иран

В ърховният ръководител на Иран аятолах Али Хаменей обяви днес петдневен траур след смъртта на лидера на ливанското шиитско движение "Хизбула" Хасан Насралла, убит вчера при израелски удар в ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес.

"Изказвам съболезнованията си за мъченическата смърт на великия Насралла и неговите съратници, и обявявам петдневен национален траур в Иран", обяви Хаменей в изявление, публикувано от официалната информационна агенция ИРНА.

Кои висши лидери на "Хизбула" са били обект на израелски удари

Убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насралла поставя в центъра на вниманието Хашем Сафиадин, разглеждан като негов потенциален наследник, предаде Ройтерс.

Подкрепяната от Иран "Хизбула" потвърди, че Насралла, неин лидер в течение на 32 години, е бил убит при вчерашните удари. Сега групировката е изправена пред предизвикателството да избере нов водач, след като претърпя най-тежкия удар в 42-годишната си история.

Агенция Ройтерс представя някои факти, свързани със Сафиадин, който според източник от "Хизбула" е оцелял при израелските атаки.

Сафиадин е братовчед на Насралла и също като него е духовник.

Iran declares five days mourning for the Martyr Lebanese leader Sayed Hassan Nasrallah pic.twitter.com/1HIWlX1qLh