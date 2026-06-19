Огромен скандал, Тръмп и Мелони се скараха

И талианският премиер Джорджа Мелони обвини бившия си близък съюзник Доналд Тръмп, че е изфабрикувал история за нея в петък, след като президентът на САЩ каза пред италиански телевизионен канал, че тя го е „умолявала“ да се снима с нея на среща на върха на Г-7.

Мелони каза, че е „изумена“ от коментара му, който е „напълно измислен“, предава „Ройтерс“.

Тя също така се скара на Тръмп, че действа с много по-голямо уважение към враговете на Запада, отколкото към стари, установени съюзници.

Подчертавайки колко много коментарът на Тръмп е разгневил Мелони, италианският външен министър Антонио Таяни обяви, че отменя планирано посещение в САЩ следващата седмица.

Скандалът бележи рязко влошаване на отношенията между доскорошните близки съюзници - Италия и САЩ, след напрежението тази година заради войната срещу Иран, в която Рим отказа да подкрепи Вашингтон.

Нищо не вещаеше такова развитие. Видео от срещата на Г-7 във Франция показа Мелони и Тръмп, потънали в разговор, седнали един до друг на малък диван, но след това президентът на САЩ обяви, че просто ѝ е угодил, като си е побъбрил с нея.

„Вероятно е щастлива, че побъбрих с нея. Не ми се наложи да говорим“, заяви Тръмп пред телевизионния канал La7 в кратко интервю, след като самият той попита журналиста за италианския премиер.

„Тя ме умоляваше да се снимам с нея. Толкова много искаше да се снимам. Нямаше да го направя, но ми беше жал за нея“, добави Тръмп.

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Трябва да се има предвид, че каналът не публикува оригиналното аудио, а само дублирана на италиански версия.

Мелони отговори: „Изявленията на Доналд Тръмп са напълно измислени. Честно казано, съм изумена. Не знам защо президентът на Съединените щати се държи така със съюзниците си и освен това не е за първи път.“

„Мога само да кажа, че е разочароващо, че той не показва същата решителност с враговете на Запада и на Съединените щати, с чиито лидери вместо това се отнася с много по-голямо уважение“, посочи Мелони, добавяйки: „Има едно нещо, което той трябва да запомни: нито аз, нито Италия се молим.“

Обявявайки отмяната на планираното си пътуване до САЩ, външният министър Таяни заяви в X:

„Сериозните и обидни думи на президента Тръмп към премиера Джорджия Мелони обиждат цяла Италия.“

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Един от най-близките политически съюзници на Мелони, който обикновено избягва медийното внимание, отправи нападки към Тръмп с тон, който преди това би бил немислим.

„Не е ясно дали умишлено или по некомпетентност, той разрушава историческите отношения между Съединените щати и Европа“, каза в изявление Джованбатиста Фацолари, заместник-секретар в кабинета на италианския премиер.

„С неуместните си изблици той успя да постигне нелесен подвиг – да направи Съединените щати непопулярни в целия европейски континент, нанасяйки вреда не само на Европа, но преди всичко на Съединените щати“, подчерта Фацолари.

Припомняме, че Мелони някога беше един от най-близките поддръжници на Тръмп в Европа и единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г. Тази година обаче тя му се скара за критиките срещу папа Лъв XIV, който осъди войната с Иран. Това от своя страна предизвика остър упрек от страна на президента на САЩ, който я обвини в липса на смелост.

От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Италия категорично отказа да замени иранския национален отбор на Световното първенство по футбол, след като сътрудник на Доналд Тръмп лансира тази идея.

Освен това Рим отказа разрешение на САЩ да използват военна база на остров Сицилия за войната срещу Иран.