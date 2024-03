"По обяд срещу Путин": Хиляди руснаци се събраха на протест

Х иляди хора се събраха около избирателните секции в цяла Русия в неделя, за да участват в протест, който според антикремълската опозиция е бил мирен, но символичен политически протест срещу преизбирането на президента Владимир Путин, предаде Ройтерс.

В акцията, наречена "По обяд срещу Путин", руснаците, които се противопоставят на стопанина на Кремъл, отидоха до местните избирателни секции по обедно време, за да гласуват с невалидна бюлетина или да подкрепят един от тримата кандидати за президентския пост наред с Путин, който се очаква да спечели съкрушителна победа.

Други пък казаха, че на бюлетината за гласуване ще напишат името на опозиционера Алексей Навални, който почина миналия месец в затвор в Арктика.

Съюзниците на Навални излъчиха в "Ютюб" видеоклипове с редици хора, които се редят на опашки в различни избирателни секции в Русия, които според тях са дошли да протестират мирно.

Преди да почине Навални подкрепи плана "По обяд срещу Путин" в съобщение в социалните мрежи, подготвено от адвокатите му.

Кремъл определя политическите съюзници на Навални - повечето от които са базирани извън Русия - като опасни екстремисти, които искат да дестабилизират страната в интерес на Запада. Според централата на властта в Русия Путин се радва на огромна подкрепа сред обикновените руснаци - по данни от социологически проучвания одобрението за него е над 80%.

Огромната територия на Русия обхваща 11 часови зони, поради което е трудно да се прецени колко хора са се включили в протестите, посочва Ройтерс. Дължината на опашките във всяка избирателна секция, показан на канала на Навални, варираха от няколко десетки до няколкостотин души.

Журналистите на Ройтерс видяха леко увеличение на потока гласоподаватели, особено на по-млади хора, по обяд в някои избирателни секции в Москва и Екатеринбург, като опашките бяха от по няколкостотин души, а на някои места - хиляди.

Според Леонид Волков, помощник на Навални в изгнание, който беше нападнат миналата седмица във Вилнюс, стотици хиляди са се стекли в избирателните секции в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург и други градове. Ройтерс не можа да провери независимо тази информация.

В избирателните секции в руските дипломатически мисии в Австралия, Япония, Армения, Казахстан, Германия, Великобритания стотици руснаци се наредиха на опашка по обяд.

Вдовицата на Алексей Навални - Юлия - дойде пред руското посолство в Берлин, за да участва в протестното събитие там заедно с Кира Ярмиш, говорителката на Навални. Други присъстващи руснаци я аплодираха и скандираха името ѝ.

В Лондон хиляди хора се редяха на опашка в почти пълна тишина, за да гласуват в руското посолство, посочва Ройтерс.

Властите в Русия са задържали около 74 души в цялата страна за протестни акции, свързани с президентските избори, съобщи група за наблюдение на вота.

„Повече от 74 души в 17 града вече са задържани“, се казва в изявление на правозащитната група OVD-Info, предаде АФП.

Към 13:50 часа московско време (12:50 българско) активността е по-висока от последната президентска кампания през 2018 г., сочат данни на уебсайта на Централната избирателна комисия на Руската федерация.

Изборите за президент на Русия се провеждат от 15 до 17 март. За първи път те се продължават три дни, включително чрез дистанционно онлайн гласуване, което е достъпно в около една трета от регионите на страната, според властите.

A woman with green dye was detained in Yekaterinburg at the polling station in gymnasium № 13, Vecherniye Vedomosti newspaper reported.



She turned out to be a doctor of sciences and professor at the Ural Federal University. At the moment, the woman is in the police department.… pic.twitter.com/UH9duMemBC