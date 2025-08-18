Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

Е дин мигрант е загинал, а двама са ранени вследствие на катастрофа в близост до село Божаново, община Шабла.

По информация на ОД на МВР - Добрич микробусът с шестима пътници е самокатастрофирал по време на преследване от полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.

Инцидентът е станал около 12:30 часа.

Заради катастрофата временно бе затворен пътят между селата Нейково и Божаново в общините Каварна и Шабла, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". На мястото има екипи на полицията, а водачите на превозни средства изчакват на пътя.