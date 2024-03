Планът на Путин за следващите шест години

П реди изборите Владимир Путин разкри бюджетните си приоритети за периода до 2030 г. - срок, който е с 12 месеца по-дълъг от петгодишните планове, инициирани от Йосиф Сталин, чийто рекорден стаж начело на Кремъл той ще надмине. Това пише Брендън Коул за Newsweek.

Путин разказа на Федералното събрание повече за социалните програми, отколкото за войната в Украйна, която се превръща в централен организационен принцип на икономиката и на неговото управление.

Тези планове включваха справяне с демографската криза, като Путин заяви, че иска средната продължителност на живота в Русия до 2030 г. да достигне 78 години, което ще бъде неговата възраст, ако той изкара до края на мандата си, който според експерти може да доведе до още по-големи репресии, по-нататъшни затруднения в икономиката и завладяване на повече от Украйна и други държави, посочва Коул.

Икономика

Обменният курс от около 90 рубли за долар означава, че плановете за разходи на Путин имат много нули - до 15 трилиона рубли (164 млрд. долара) от сега до 2030 г., според Bloomberg.

Това включва 1 трилион рубли (10,9 млрд. долара) за болници и 400 млрд. рубли (4,4 млрд. долара) за училища и детски градини.

"2024 г. е първата година от времето на Съветския съюз, в която военният и полицейският бюджет, взети заедно, са по-големи от социалния бюджет", заяви руският опозиционен политик Алексей Миниайло, визирайки факта, че отбраната ще представлява една трета от държавните разходи на Русия за тази година.

"Той вижда, че хората са много уморени от войната, че малко руснаци имат последователна позиция в подкрепа на войната и че искат правителството да се концентрира върху вътрешните работи. Путин иска да изглежда така, сякаш обръща повече внимание на вътрешните работи, но всъщност не е така", казва Миняйло.

Миняйло е съосновател на "Хроники" - група от социолози, която провежда независими социологически проучвания, които през януари установиха, че повечето руснаци, 83%, искат Путин и правителството да се съсредоточат върху вътрешните работи.

"Путин привлича все повече хора към фронтовата линия, вкарва все повече хора във военната икономика. Вътрешната икономика страда изключително много от това", казва той.

