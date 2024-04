Срещу откуп от 5 млн. долара: Сомалийските пирати освободиха пленен кораб

С омалийските пирати освободиха похитения кораб MV Abdullah и неговия 23-членен екипаж на 14 април, след като според двама пирати е бил платен откуп от 5 млн. долара.

"Парите ни бяха донесени преди две нощи, както обикновено... проверихме дали парите са фалшиви или не. След това разделихме парите на групи и си тръгнахме, като избягвахме правителствените сили", казва пред Ройтерс Абдирашид Юсуф, един от пиратите.

Той добави, че корабът е освободен с целия си екипаж.

Представители на правителството на Сомалия не отговориха на молбата за коментар.

MV Abdullah, плаващ под флага на Бангладеш кораб за насипни товари - вид търговски кораб, използван за транспортиране на големи количества товари - беше отвлечен през март, докато пътуваше от Мозамбик за Обединените арабски емирства.

Отвличането е станало на около 600 морски мили източно от столицата на Сомалия Могадишу.

