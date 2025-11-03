Свят

Пирати нападнаха танкер край Сомалия

Корабът е плавал на около 332 морски мили от сомалийския бряг

3 ноември 2025, 21:54
Пирати нападнаха танкер край Сомалия
Източник: БТА

В ъоръжени нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край брега на сомалийската столица Могадишу, стреляйки срещу плавателния съд, след като се опитаха да превземат кораба на абордаж, първи подобен случай за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от сферата на корабоплаването.

Ако се потвърди, това би била първата атака на сомалийски пирати срещу търговски кораб от май 2024 г., което би повишило опасността за стратегически важните енергоносители и стоките, превозвани по тези морски коридори, отбелязаха източните на агенцията.

Корабът е плавал на около 332 морски мили (615 километра) от сомалийския бряг, когато четирима въоръжени нападатели се приближили с лодка откъм десния борд и открили огън, съобщи британската консултантска компания "Вангард" (Vanguard).

"Екипажът обявил тревога, увеличил е скоростта и е предприел маневри за избягване на опасността. На борда има въоръжена охрана, която е реагирала ефективно, възпирайки атаката и предотвратявайки всякакви щети или наранявания“, се казва в информацията на компанията.

"Вангард“ и източник от областта на морската сигурност съобщиха, че целта на нападението е бил химическият танкер "Столт Сагаланд“, плаващ под флага на Каймановите острови.

Компанията оператор на плавателния съд "Столт – Нилсен“ потвърди, че рано сутринта днес е имало опит за нападение срещу "Столт Сагаланд“, който е бил неуспешен.

"Целият ни екипаж е невредим, след като е реагирал бързо и професионално на инцидента“, съобщи компанията.

Военноморската мисия на ЕС в региона заяви, че разследва инцидента. На 28 октомври оттам посочиха, че са получили сигнал за евентуално присъствие на пиратска група за действие край сомалийското крайбрежие.

Отвлякоха още един кораб край Сомалия

"На корабите, които трябва да преминат през района, се препоръчва (да проявяват) изключителна предпазливост и да поддържат постоянна бдителност“, заявиха силите на ЕС.

Плаванията през Червено море по посока на Аденския залив намаляха, откакто свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси започнаха да атакуват търговски кораби през ноември 2023 г. в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа.

Въпреки че хусите се съгласиха на примирие по отношение на нападенията срещу кораби, свързани със САЩ, много от компаниите за морски превози остават предпазливи относно възобновяването на плаванията в тези води.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Пиратство Сомалия Атака на танкер Морска сигурност Въоръжени нападатели Военноморска мисия на ЕС Аденски залив Корабоплаване Опит за отвличане Химически танкер
Последни новини

Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим

Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим

Свят Преди 25 минути

Части от 29-метровата "Торе дей Конти" се срутиха на два пъти, показват видео клипове, публикувани в социалните мрежи

ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България

ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България

Свят Преди 1 час

Европейската комисия споделя опасенията, че в България се отчитат едни от най-лошите показатели в ЕС по отношение на пътната безопасност

<p>Бабиш се завръща на власт с евроскептична коалиция в Чехия</p>

Андрей Бабиш се завръща на власт с евроскептична коалиция в Чехия

Свят Преди 3 часа

Той спечели гласоподователите благодарение на обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на ЕС

<p>Подпалиха колата на водещ политик от АзГ&nbsp;в Хамбург</p>

Подпалиха колата на водещ политик от "Алтернатива за Германия" в Хамбург

Свят Преди 3 часа

Говорител на полицията заяви, че случаят се разследва като умишлен палеж

Доналд Велики? Президентът на САЩ разширява границите на властта

Доналд Велики? Президентът на САЩ разширява границите на властта

Свят Преди 4 часа

"Има несъмнено авторитарен аспект у него“, казва Тод Белт, политолог от университета „Джордж Вашингтон“

МФ публикува законопроекта за Бюджет 2026

МФ публикува законопроекта за Бюджет 2026

България Преди 4 часа

Какви параметри са заложени в бюджета?

<p>Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати</p>

Красимир Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати

Свят Преди 5 часа

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията", каза той

Мъж пребил съпругата си, защото отказала да му даде пари за дрога

Мъж пребил съпругата си, защото отказала да му даде пари за дрога

България Преди 5 часа

Жената подавала жалби в полицията, но по-късно ги оттегляла, за да продължи съвместния им живот заради децата

<p>&ldquo;Хамас&rdquo; е в готовност да се откаже от тежките си оръжия</p>

Бишара Бахбах: “Хамас” е в готовност да се откаже от тежките си оръжия

Свят Преди 5 часа

Проектът за резолюция на ООН за стабилизиращите сили в Газа се обсъжда от две седмици, но има разногласия по четири точки

<p>Кметът на павликенско село нападнат заради проверка на строителни отпадъци</p>

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

България Преди 5 часа

На мястото е имало и полицейски служител, който е станал свидетел на случката

<p>&quot;Започна нова епоха на ядрените оръжия&quot;</p>

Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия

Свят Преди 5 часа

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Последни номинации проверяват доверието между участниците

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Любопитно Преди 6 часа

Това може да е първият регистриран случай на метеорит, ударил кола, докато тя се е движела

ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"

ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"

Свят Преди 6 часа

На 23 октомври САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

<p>Индийски опозиционер: Моди да създаде &quot;Министерство на обидите&quot;</p>

Приянка Ганди: Моди да създаде "Министерство на обидите"

Свят Преди 6 часа

Ганди обвини Моди, че отклонява общественото внимание от безработицата, корупцията и бедността, като постоянно напада опонентите си

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 6 часа

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

Всичко от днес

