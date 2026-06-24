Свят

Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

След като атаките срещу петролния сектор се удвоиха, руското правителство обмисля спешни данъчни промени и забрана за износ на дизел

24 юни 2026, 08:59
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В ладимир Путин заяви, че Русия е готова за мирни преговори с Украйна, след като ударите по нейната инфраструктура доведоха до недостиг на гориво.

(Във видеото: В Крим спряха продажбата на бензин и дизел)

Атаките на Украйна срещу петролни рафинерии са се удвоили от началото на 2026 г., а миналата седмица удари поразиха московска петролна рафинерия при една из най-големите подобни атаки от началото на войната.

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Путин описа украинските удари като уловка за „дестабилизиране на обществото“ и призова правителството да предприеме допълнителни мерки за справяне с последствията.

Ударите на Украйна идват в същия момент, в който се появяват предположения за възможна лятна офанзива на Путин, насочена към четири ключови града в региона на Донбас, която, ако бъде успешна, би могла да постави руснаците в позиция на сила.

Тези събития доведоха до това Путин да затвърди твърдението си, че Русия е готова за преговори с Украйна въз основа на предишните разговори в Истанбул през 2022 г.

Русия призна пагубните щети от украинските удари, без да спомене Украйна

Путин каза: „Русия обаче, както беше заявявано многократно, е готова за мирни преговори с Украйна. Тя е готова да продължи въз основа на споразуменията, постигнати още в Истанбул – споразумения, които, бих напомнил, тогава бяха парафирани от украинската делегация. Това означава, че те са били удовлетворени от тях. И не виждам основания да отстъпваме от тези споразумения“.

The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

Той добави: „Ударите срещу цивилна инфраструктура – към какво са насочени? Да дестабилизират обществото, на фона на такъв масиран натиск, когато целият Запад работи за тях и тези дронове пристигат в огромни количества, за да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили.“

Зеленски нарече атаката „справедлив“ отговор на руските удари срещу украински градове.

Русия обвини Украйна, че се опитва да провали споразумението между Тръмп и Путин

Преговорите се проведоха в Турция скоро след началото на войната през 2022 г. и бяха възобновени през 2025 г. Но нямаше индикации от страна на Москва за промяна в искането ѝ, отхвърлено от Киев, Украйна да предаде останалата част от региона на Донбас, която успешно защитава от руските сили.

Множество региони в цяла Русия докладват за ограничения в продажбите на горива, покачване на цените на петролните продукти и дълги опашки по бензиностанциите.

Русия обикновено изнася различни петролни продукти заедно със суров петрол, но украинските атаки срещу нейните рафинерии я принудиха да забрани износа на бензин и авиационно гориво.

Украинците удрят Русия там, където боли

Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия обмисля забрана за износ на дизел, както и промени в данъчното законодателство в помощ на вътрешния пазар на горива.

Той добави, че петролните компании са отложили дейностите по поддръжка на рафинериите и използват резерви от гориво, за да задоволят търсенето.

Той каза: „Използваме резерви, които преди това не са били докосвани, а също така насърчаваме увеличаването на доставките на допълнителни обеми за вътрешния пазар. Съответните изменения в данъчното законодателство са подготвени съгласувано с правителството“.

Вестник „Ведомости“ съобщи, че вносът се разглежда като вариант на среща, председателствана от Новак.

Руската рубла отслабна, а акциите паднаха до най-ниското си ниво от три години насам във вторник, докато хората се редяха на опашки за гориво в цялата страна след атаките с украински дронове.

Източник: Sky News    
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