Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

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В ладимир Путин заяви, че Русия е готова за мирни преговори с Украйна, след като ударите по нейната инфраструктура доведоха до недостиг на гориво.

(Във видеото: В Крим спряха продажбата на бензин и дизел)

Атаките на Украйна срещу петролни рафинерии са се удвоили от началото на 2026 г., а миналата седмица удари поразиха московска петролна рафинерия при една из най-големите подобни атаки от началото на войната.

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Путин описа украинските удари като уловка за „дестабилизиране на обществото“ и призова правителството да предприеме допълнителни мерки за справяне с последствията.

Ударите на Украйна идват в същия момент, в който се появяват предположения за възможна лятна офанзива на Путин, насочена към четири ключови града в региона на Донбас, която, ако бъде успешна, би могла да постави руснаците в позиция на сила.

Тези събития доведоха до това Путин да затвърди твърдението си, че Русия е готова за преговори с Украйна въз основа на предишните разговори в Истанбул през 2022 г.

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Путин каза: „Русия обаче, както беше заявявано многократно, е готова за мирни преговори с Украйна. Тя е готова да продължи въз основа на споразуменията, постигнати още в Истанбул – споразумения, които, бих напомнил, тогава бяха парафирани от украинската делегация. Това означава, че те са били удовлетворени от тях. И не виждам основания да отстъпваме от тези споразумения“.

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Той добави: „Ударите срещу цивилна инфраструктура – към какво са насочени? Да дестабилизират обществото, на фона на такъв масиран натиск, когато целият Запад работи за тях и тези дронове пристигат в огромни количества, за да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили.“

Зеленски нарече атаката „справедлив“ отговор на руските удари срещу украински градове.

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Преговорите се проведоха в Турция скоро след началото на войната през 2022 г. и бяха възобновени през 2025 г. Но нямаше индикации от страна на Москва за промяна в искането ѝ, отхвърлено от Киев, Украйна да предаде останалата част от региона на Донбас, която успешно защитава от руските сили.

Множество региони в цяла Русия докладват за ограничения в продажбите на горива, покачване на цените на петролните продукти и дълги опашки по бензиностанциите.

Русия обикновено изнася различни петролни продукти заедно със суров петрол, но украинските атаки срещу нейните рафинерии я принудиха да забрани износа на бензин и авиационно гориво.

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Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия обмисля забрана за износ на дизел, както и промени в данъчното законодателство в помощ на вътрешния пазар на горива.

Той добави, че петролните компании са отложили дейностите по поддръжка на рафинериите и използват резерви от гориво, за да задоволят търсенето.

Той каза: „Използваме резерви, които преди това не са били докосвани, а също така насърчаваме увеличаването на доставките на допълнителни обеми за вътрешния пазар. Съответните изменения в данъчното законодателство са подготвени съгласувано с правителството“.

Вестник „Ведомости“ съобщи, че вносът се разглежда като вариант на среща, председателствана от Новак.

Руската рубла отслабна, а акциите паднаха до най-ниското си ниво от три години насам във вторник, докато хората се редяха на опашки за гориво в цялата страна след атаките с украински дронове.