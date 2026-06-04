The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

П рез повечето от четирите години на войната в Украйна водещото предположение беше, че нито една от двете страни не може да спечели. Владимир Путин си представяше, че руските сили ще бъдат в Киев броени дни след началото на инвазията през февруари 2022 г., но те бяха отблъснати и спечелиха малко територия извън тази, която вече бяха окупирали на изток.

Смяташе се, че Украйна, въпреки смелостта на своите въоръжени сили, вероятно ще бъде изтощена от превъзхождащата я по численост армия срещу нея – не на последно място заради колебливата помощ, която получаваше от НАТО: достатъчна, за да не загуби, но недостатъчна, за да спечели.

Обръща ли се обаче палачинката в момента? Тази седмица масираната атака с над 600 дрона и хиперзвукови ракети, изсипали се над Киев и отнели живота на десетки цивилни, беше отговорът на Москва срещу удара на Украйна по самото сърце на военната машина на Кремъл – неговите петролни рафинерии.

Украинските удари допринасят за спад в производството на рафинериите, покачване на цените на горивата и въвеждане на купонен режим, което сега се разпространи от окупирания Крим до Московска област и отвъд нея.

В сряда украински дронове взривиха части от петролен терминал близо до Санкт Петербург, точно когато градът се подготвяше да бъде домакин на ежегоден икономически форум, известен като „Давос на Путин“, целящ да привлече чуждестранни инвестиции. Терминалът обработва около 90 милиона барела петрол годишно и се намира на малко повече от 10 мили (16 километра) от мястото, където се провежда форумът.

Това е не само сериозно неудобство за Путин пред хиляди гости от 130 държави, но е и поредното напомняне за руския народ в какво фиаско се е превърнала неговата инвазия, пише The Telegraph.

Украйна успя да адаптира собственото си оръжие, за да си позволи удари с дълъг обсег, дори когато НАТО забраняваше използването на неговите ракети. Както Гари Каспаров, бившият шампион по шахмат и активист за демокрация, посочва, с повече помощ от Европа това е война, която Украйна вече може да спечели.

Той казва, че всяка сделка, спонсорирана от САЩ, която отстъпва земя, само ще насърчи Путин да заплаши други бивши съветски сателити, като Балтийските държави, докато продължаването на борбата ще утежни сериозните икономически и социални последици, които в момента се усещат в Русия.

Той добавя: „Тези последствия стават все по-трудни и по-трудни за прикриване от жителите на космополитните градски центрове в страната... Всички скорошни показатели сочат, че Путин е в лоша позиция и Украйна сега има предимство“ .Сега е моментът европейските страни да помогнат на украинците да нанесат решителния удар.