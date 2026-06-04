Русия призна пагубните щети от украинските удари, без да спомене Украйна

Р усия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, информира АПА.

„Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС.

По думите му причината са извънпланови ремонтни дейности в някои руски рафинерии.

„Това се дължи на факта, че някои от нашите нефтопреработвателни заводи в момента преминават през извънпланова поддръжка“, посочи Новак.

Той не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и огромни производствени загуби.

Според Новак след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите производството трябва отново да се върне към предишните нива.

„Разбира се, използваме нашата експортна инфраструктура с пълен капацитет“, добави той.

Русия спря публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна, припомня АПА.

По данни на Международната агенция за енергията (МАЕ) през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база до приблизително 8,8 милиона барела на ден.

Докато Русия продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често атакува руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, които Москва използва за финансиране на войната.

Новак подчерта и значението на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар въпреки решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията.

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„ОПЕК и нашите споразумения, които доказаха своята ефективност, помагат за изглаждане на колебанията на световните пазари“, заяви той.

По-рано тази седмица Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руското правителство мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива след украинските атаки срещу рафинерии и енергийна инфраструктура.

Русия изнася авиационно гориво основно към държави от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше ограничила и износа на бензин.

Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

Според информации на "Ройтерс" през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.

Русия забрани износа на авиационно гориво

Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи.

„Всичко е възможно и при необходимост“, заяви руският вицепремиер в отговор на въпрос дали правителството обмисля подобна мярка.