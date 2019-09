В събота мъж застреля полицай и избяга, продължавайки да стреля по случайни автомобили. Стрелецът стигна до град Одеса в щата Тексас, където застреля още хора, преди полицията да го ликвидира.

Какво се случи?

Около 16:00 ч. в събота патрул на Тексаския отдел за обществена сигурност спира за рутинна проверка златист автомобил Хонда на главния път, свързващ градовете Мидланд и Одеса. Шофьорът започва да стреля по офицерите и по другите шофьори, минаващи по магистралата, каза шефът на полицията в Одеса Майк Герке на пресконференция.

Мъжът успява да избяга от местопрестъплението със своята Хонда и се отправя към Одеса, продължавайки да стреля. Там той отвлича микробус на пощенската служба на САЩ и продължава със стрелбата, докато стига киносалон „Канерги“. Там е застрелян от служителите на реда при завързалата се престрелка.

BREAKING: Odessa police spokesman says 5 people dead, at least 21 injured by gunfire in West Texas shooting. https://t.co/JuPtbtecUC

Стрелецът

Първоначалната информация беше, че стрелците са двама в две отделни превозни средства - Хондата и камионът на пощенската служба. По-късно стана ясно, че нападателят е само един.

Герке описа заподозрения като бял мъж на средна възраст, в средата на 30-те. Полицията не е съобщила официално името и мотива му. Властите също отказаха да коментират какво оръжие е използвал. Според публикация на Тексаския отдел за обществена сигурност във Фейсбук, стрелецът е бил въоръжен с пушка.

#odessashooting one of the scariest thing ever to hear n be so close to a shoot!! So glad they shot him dead! pic.twitter.com/wVuPUNXu1O