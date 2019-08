М ъжът, който уби сестра си и още 8 души в американския град Дейтън е бил обсебен от идеята за насилие и се е забавлявал с мисълта да извърши масово убийство, съобщава Евронюз.

Агентът от ФБР Тод Уикъръм каза на пресконференция, че два дни след кървавото престъпление в събота, което завърши със смъртта на извършителя Конър Бетс, все още не е напълно сигурно какви са били мотивите му и дали е имал съучастник.

Нападателят имал полуавтоматична карабина и специален пълнител, побиращ 100 патрона. Той носел маска и бронирана жилетка. Полицейският патрул, който го застрелял, успял да го елиминира само 30 секунди, след като убиецът открил огън по хора пред нощно заведение.

Освен 9-те жертви, нападението остави и повече от 27 ранени.

"Лицето е имало обсесия от идеологии на насилието.", казаха от ФБР.

Според агентите, няма никакви индикации, че 24-годишният Конър Бетс е бил мотивиран от расова или етническа омраза, въпреки че 6 от 9-те убити са чернокожи.

"Той е разучавал масови стрелби и е изказвал желание да извърши такава", казаха от ФБР.

Въпреки тези открития, разследващите казват, че все още не знаят много неща.

"Искаме да разберем дали някой му е помогнал и кой е бил. Дали някой е знаел в по-големи подробности за намеренията му, както и защо е решил да прибегне към точно този тип нападение", казват от ФБР.

Конър Бетс – убитият от полицията стрелец от Охайо, е притежавал две оръжия, едното от които е поръчал по интернет. Именно него /автомат тип „Калашников”/ е използвал по време на кървавата атака, заяви говорител на местната полиция в неделя на пресконференция, излъчена от Fox News.

Connor Betts has been identified as the gunman in the shooting at a bar in Dayton, Ohio, that left 9 dead and several wounded, CBS News reports. Betts, 24, of Bellbrook, Ohio, was killed by police less than one minute after the shooting began: https://t.co/mSIxB1NZLE #breaking pic.twitter.com/98xw992wki