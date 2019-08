О бъркване на "Times Square" в Ню Йорк предизвика хаос и накара стотици пешеходци да започнат да бягат.

След двете масови убийства, случили се преди дни в САЩ, хората в Ню Йорк се изплашиха, че се намират по време на трета масова стрелба, пише CNN.

Докато се разхождат по популярния площад, хората се изплашили, че това което чуват са изстрели. Оказало се всъщност, че звуците идват от няколко мотора и неизгорелите газове от ауспусите им.

Объркването накарало хората масово да започнат да бягат, други да се крият, трети пък започнали да крещят "Има стрелец". Вследствие на паниката някои пешеходци са били ранени, а други са имали разкъсвания.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy