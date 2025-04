Германия: Украйна не бива да приема предложението на САЩ за спиране на огъня с Русия

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Украйна не бива да се съгласява с последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп да отстъпи обширни територии в замяна на прекратяване на огъня с Русия, тъй като това би било равносилно на „капитулация“.

Киев очевидно знае, че може да му се наложи да се раздели с някои територии, за да постигне устойчиво прекратяване на огъня, което да бъде договорено добросъвестно, заяви вчера Писториус пред германската обществена телевизия А Ер Де.

