Ким Чен-ун: КНДР ще продължи да подкрепя Русия

Л идерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, каза при срещата си със секретаря на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, че страната му ще продължи да подкрепя усилията на Москва за защита на националната цялост на Русия, предаде Ройтерс, като се позова на информация от Пхенн от днес на централната агенция на КНДР - КЦТА.

Шойгу пристигна в Северна Корея вчера и имаше разговори с Ким, предаде руската държавна агенция ТАСС.

Двамата са обсъдили пътища за по-нататъшно разширяване на обмена и на сътрудничеството между Русия и Северна Корея в различни области, включително и сигурноста, информира КЦТА, без да дава подробности.

