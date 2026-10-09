Newsweek: Парадоксът на руската чума е плашещ

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

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Д умата „чума“ извиква в съзнанието най-тъмните глави от човешката история. Черната смърт убива между 30 и 60 процента от населението на Европа, когато връхлита континента чрез плъховете и търговските пътища през 14-ти век.

Това е трайното масово възприемане на чумата. Учениците редовно учат за нарисуваните кръстове по вратите, пукащите се гнойни пъпки и почти сигурната мъчителна смърт за заразените.

Ето защо, когато за първи път се появиха съобщения от руския град Иркутск за смъртта от съмнение за белодробна чума на 28-годишната дария Шипилова, служителка в противочумна биолаборатория, мнозина реагираха с тревога. Все пак, ако не се лекува, тя има смъртност от 100 процента. Ани Якобсен, автор на „Биологичната война: Сценарий“, отправи отчаяно предупреждение в социалните мрежи и телевизионните мрежи. Тя посочва намесата на руската служба за вътрешна сигурност и контраразузнаване (ФСБ) като знак, че това е сериозен въпрос за сигурността на Русия, пише Newsweek.

Мистерията с чумата в Сибир

Майк Помпео, бивш държавен секретар на САЩ, заяви, че съобщенията от Русия „трябва да се третират с най-голяма сериозност, особено като се има предвид източникът“.

„COVID-19 ни показва как лъжите и обструкциите на авторитарните правителства, опитващи се да заличат следите си, могат да превърнат една овладяема епидемия в световна пандемия“, каза Помпео.

Официалната реакция на САЩ засили притесненията. На 6 октомври посолството на САЩ в Москва издаде предупреждение за здравен риск, потвърждаващо медийните съобщения за съмнение за белодробна чума в Иркутска област, един смъртен случай и болнични карантини.

Вашингтон добави, че има ограничена възможност да помага на американците в Русия, особено извън Москва. Предупреждението повтори постоянните указания на Държавния департамент, че американските граждани трябва незабавно да напуснат Русия поради риска от неправомерно задържане и заплахи за сигурността.

Държавният секретар Марко Рубио заяви в Рейкявик, че Русия е длъжна да сподели повече информация със света. Оттогава Вашингтон е изпратил на Москва демарш - официално искане за подробности.

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Президентът Доналд Тръмп нарече епизода „голям проблем“ за Русия и каза, че има насрочен разговор с руския си колега Владимир Путин. Тръмп омаловажи опасенията, че избухването е свързано с биологично оръжие, въпреки че ключови въпроси остават без отговор.

Но ето какъв е проблемът. Белодробната чума звучи като кошмарен сценарий. Странното е, че тя може да се окаже по-успокояващият вариант. Ако избухването наистина е белодробна чума - и за да бъдем ясни, това е под въпрос - тогава рискът от пандемия е по-нисък, отколкото предполага реакцията.

Реалността за белодробната чума

Нека не се залъгваме. Белодробната чума е възможно най-опасната за пациента инфекциозна болест. Световната здравна организация (СЗО) я описва като неизбежно смъртоносна, когато не се лекува, и способна да убие в рамките на 18 до 24 часа.

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Но смъртоносността в съвременния свят не е равна на пандемичен потенциал. A чумата е зле оборудвана за второто.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) я описват като патоген, който се придвижва в големи респираторни капчици, които падат бързо от въздуха, вместо да се задържат в него.

Инфектирането обикновено изисква близък контакт - CDC посочва около два метра - и исторически се е случвало сред болногледачи и членове на домакинството.

През първия ден след вдишването рискът от предаване е минимален. Всъщност асимптоматично предаване никога не е било документирано.

Преглед на данни от наблюденията в САЩ за повече от век определя базовото репродуктивно число на около 1,18, което е едва по една последваща инфекция на пациент. Повечето американски пациенти не са заразили никого, въпреки че данните на CDC отчитат случайни епизоди на суперразпространение.

Стандартните мерки за контрол могат да свалят това число под единица. Днес сме много по-добри в спазването на дистанция от кашлящите и носенето на висококачествени медицински маски, отколкото средновековните търговци.

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Това е пълната противоположност на идеалния пандемичен патоген. Това не означава, че чумата не може да се разпространява. Тя се е разпространявала в Мадагаскар, Уганда и Перу. Но обикновената чума, колкото и странно да е да наречем чумата обикновена, е лош кандидат за глобално събитие от типа на COVID-19.

Чумата е бактериална. Значителна естествена устойчивост се среща рядко, а CDC изброява ципрофлоксацин и гентамицин сред първичните средства за лечение, като на близките контакти могат да се дават седем дни профилактични антибиотици. С това въпросът се приключва.

Ограничените доказателства от сибирския случай за момента отговарят на тази картина, въпреки че все още има много неща, които не знаем. Твърдата реакция на руската държава показва, че може да има и по-тъмна истина.

Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

Публично не е потвърдена нито една диагноза за чума. Руските власти съобщиха на СЗО, че в Иркутск наскоро не е регистриран случай на чума. Те твърдят, че заболяването на починалата жена първоначално се е проявило като типична респираторна вирусна инфекция и сред нейните контакти не са намерени опасни патогени. Европейските здравни власти не съобщават за вторични случаи до момента.

Важното уточнение е, че почти всички тези уверения произлизат от руските власти, на които бяха нужни три дни, за да отговорят на искането за проверка, което според здравните разпоредби трябва да получи отговор в рамките на един ден.

Мария Ван Керкхове от СЗО заяви в сряда, че организацията все още не може да завърши оценката на риска. Тя пита какви тестове са били направени, дали втори служител се е разболял - и ако това не е било чума, какво точно е убило Шипилова.

Онова, което не знаем, може да ни убие

Последният въпрос е мястото, накъдето се премести сюжетът. Всеки успокоителен факт по-горе описва чумата такава, каквато я познава медицината.

Но специалистите по биосигурност отбелязват, че руската реакция - екипи с пълно защитно облекло, блокирани болници, около 200 изолирани контактни лица, пристигането на главния държавен здравен инспектор със специален полет - изглежда непропорционална за заболяване, което е лечимо и рутинно за института, който работи с него.

Амеш Адаля от Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“ нарече това „несъвместимо с реакция при чума“.

„Чумата може да е просто кликбейт. Хората много се развълнуват от нея, но това е лечимо заболяване на 21-ви век“, каза той и добави:

„Дори и да се касае за устойчива към лекарства версия, това изглежда като прекалено мащабна реакция“.

Разбира се, това има две страни и само едната е тревожна. Може да означава, че руските служители са овладявали нещо ужасно, което прикриват. Също толкова вероятно е непрозрачната бюрокрация да е реагирала прекомерно на смъртен случай, който не е могла да обясни, след което е изгубила контрол върху медийната история.

Спекулациите отвъд това са прибързани. На въпрос в Исландия дали инцидентът може да включва случайно изпускане на нарочно модифициран щам, Рубио отказа да гадае.

„Може би няма нищо. Може би е нещо по-голямо, отколкото мислехме. Не знаем“, каза той, наричайки спекулациите въз основа на ограничена информация безразсъдни. Тръмп стигна по-далеч в сряда: на въпроса дали това е било биологично оръжие, той каза: „Не мислим така“.

Но основният въпрос остава легитимен. Докладът на Държавния департамент за спазване на контрола върху оръжията за 2025 г. гласи, че според оценките на САЩ Русия поддържа офанзивна програма за биологично оръжие в нарушение на Конвенцията за биологичните оръжия и че съветската програма е била абсорбирана, а не ликвидирана.

Указанията на CDC отчитат, че Съветският съюз е произвеждал устойчива на антибиотици Yersinia pestis през 70-те и 80-те години на миналия век за разпръскване по въздух като биологично оръжие.

Собственото изследване на Шипилова обаче е по-скоро срещу теорията за генно модифициран щам, отколкото в нейна подкрепа.

Научен доклад, на който тя е съавтор, публикуван през април в материалите от конгрес по инфекциозни болести в Москва, е тествал доколко девет антибиотика все още убиват чумни бактерии, събрани от дивата природа в Сибир.

Казано директно, това звучи злокобно в настоящия контекст. Но тестването на диви бактерии срещу съществуващи лекарства е нормална практика за наблюдение. Така общественото здравеопазване научава дали неговите методи за лечение се провалят, преди пациентите да го разберат по трудния начин.

Авторите са заключили, че сибирските щамове остават силно чувствителни. Измерването дали лекарствата все още действат не е същото като да ги накараш да спрат да действат.

Коя чума?

Нищо от историята не свързва института в Иркутск с програма за оръжия, а докладът за съответствие не го посочва като такъв. Историята на Русия прави прозрачността от съществено значение. А историята на Русия конкретно по отношение на прозрачността не е приятна за четене.

Но нейната непрозрачност не прави най-лошите теории истина. Не и без по-твърди доказателства, за да направим категорични заключения в която и да е посока.

Полезният въпрос във всичко това никога не е бил дали чумата е плашеща. Той е: коя чума? Отговорът може да се окаже - нито една от тях.

Но ако това е била обикновена Y. pestis, съвременното обществено здравеопазване разполага с необичайно силно оръжие срещу нея. Средновековните спомени прикриват един далеч по-контролируем съвременен проблем.

Ако е било нещо друго, Русия трябва да каже какво и да бъде конкретна.

Плашещата възможност в Сибир не е справянето с белодробната чума. Тя е, че седмица по-късно никой извън Русия наистина не знае с какво всъщност си имаме работа.