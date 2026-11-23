Пътят между селата Горун и Тюленово е пропаднал след проливните дъждове.

Причината е преливане на дере в село Горун, а движението се осъществява по обходни маршрути.

Община Шабла работи по възстановяването на пътния участък.

Пропадна мост между 2 села в община Горна Оряховица

Пътният участък между шабленските села Горун и Тюленово е пропаднал след проливните дъждове, съобщи кметският наместник на Тюленово Светлана Стаматова.

Причината е преливане на дерето в село Горун, при което водата е откъртила големи части от пътя, обясни тя. По думите ѝ към момента няма проблем с придвижването, тъй като са осигурени обходни маршрути.

Пропаднали са участъци от пътната настилка между Смолян и село Тикале. Активирали са се и свлачища

„Просто водата беше много и създаде проблема“, посочи Стаматова. Тя допълни, че Община Шабла е запозната със ситуацията и работи по въпроса с възстановяването на пътя.

Заради проливните дъждове в началото на ноември беше обявено бедствено положение на територията на община Шабла в рамките на едно денонощие.