Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

П апа Лъв XIV ще направи официално държавно посещение във Франция от 25 до 28 септември, предаде АФП. Това ще бъде първата подобна визита на глава на Римокатолическата църква в страната от 18 години насам.

Първият папа от Съединените щати, избран през май 2025 г., ще посети Париж, където е предвидена визита в централата на ЮНЕСКО – културната организация на ООН, се казва в изявление на Светия престол.

Посещението идва след планирана визита в Испания през юни и подчертава интереса на понтифика към исторически католически, но все по-светски европейски държави, които до голяма степен оставаха извън фокуса на неговия предшественик Франциск.

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Франциск посети Франция три пъти по време на понтификата си – в Страсбург, Марсилия и на остров Корсика, но нито едно от тези пътувания не беше официална държавна визита на Светия престол.

Председателят на Конференцията на френските епископи кардинал Жан-Марк Авелин отправи покана към Лъв XIV да посети Франция. Поканата беше повторена и от президента Еманюел Макрон по време на срещата му с папата във Ватикана през април.

Френскоговорящият Лъв XIV неведнъж е изразявал „дълбокото уважение, което изпитва към нашата страна и нейната духовна история“, заяви Авелин по-рано през май.

Освен в столицата, понтификът ще посети и Лурд – едно от най-значимите места за християнско поклонничество в света.

Католическото светилище в югозападния френски град прие Йоан Павел II през 1983 и 2004 г., както и Бенедикт XVI през 2008 г. При всяка от тези визити стотици хиляди поклонници се събираха, за да видят папата, посочват от светилището.