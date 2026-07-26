Русия съобщи за свалени над 1000 украински дрона за денонощие

Р уските системи за противовъздушна отбрана са прехванали 1060 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от ТАСС.

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Според официалната информация от руското военно ведомство, освен рекордния брой свалени дронове, противовъздушната отбрана е неутрализирала и 8 управляеми авиационни бомби, с които въоръжените сили на Украйна са атакували обекти на територията на страната.

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„Системите за противовъздушна отбрана са свалили 8 управляеми авиационни бомби и 1060 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, пише в изявление на руското отбранително ведомство.