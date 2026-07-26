Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Х оливудската актриса Ема Робъртс и нейният колега Коди Джон вече са официално семейство. Двойката си каза „Да“ на романтична и интимна церемония, проведена в семейното имение на младоженеца в Сън Вали, Айдахо, след четири години съвместен живот, пише Page Six.

На специалното събитие присъстваха само най-близките роднини и приятели на младоженците. Сред гостите бе и известната леля на булката — звездата от „Хубава жена“ Джулия Робъртс, която привлече вниманието с ефирна рокля на точки.

Церемонията се е състояла на дървена платформа на открито, при високи летни температури от около 35 градуса, и е продължила близо 45 минути.

Emma Roberts marries actor Cody John in lavish Idaho wedding https://t.co/jhR1yJguLI pic.twitter.com/2Dbpvan0Xo — New York Post (@nypost) July 26, 2026

Звездата от „Американска история на ужасите“ зашемети присъстващите с елегантна бяла шифонена рокля с висока цепка и феерична лента за коса. Младоженецът заложи на класически черен смокинг. Един от най-трогателните моменти от събитието бе преминаването на Ема по пътеката към олтара, хваната за ръка с малкия си син Роудс.

Emma Roberts and Cody John reportedly got married in Idaho.



(📸: Backgrid USA) https://t.co/leVo7e2W5z — Pop Tingz (@PopTingz) July 26, 2026

Любовна история далеч от светлините на прожекторите

Ема Робъртс и Коди Джон обявиха годежа си през юли 2024 г., когато актрисата сподели снимка в социалните мрежи, показваща големия ѝ диамантен пръстен.

Връзката им започна през лятото на 2022 г., след като бяха запознати от общи приятели от филмовата индустрия. В началото актрисата подхождаше с изключителна предпазливост към новата си романтична връзка, тъй като искаше да защити сина си Роудс, роден през декември 2020 г. от предишния ѝ партньор Гарет Хедлунд.

Emma Roberts marrying fiancé Cody John this weekend in Idaho https://t.co/UrMJrAIxj6 pic.twitter.com/3hXD2t4sWv — New York Post (@nypost) July 25, 2026

Преди връзката си с Хедлунд, с когото бе в продължение на три години до края на 2021 г., Ема Робъртс имаше връзки с редица известни имена в Холивуд, сред които актьорите Евън Питърс, Алекс Петифър и Корд Овърстрийт.