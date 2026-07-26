Любопитно

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон сключиха брак на романтична церемония в Сън Вали, Айдахо. Сватбата се проведе в семейното имение на младоженеца, а сред специалните гости бе и холивудската звезда Джулия Робъртс

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 18:51
Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония
Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон   
Източник: Getty

Х оливудската актриса Ема Робъртс и нейният колега Коди Джон вече са официално семейство. Двойката си каза „Да“ на романтична и интимна церемония, проведена в семейното имение на младоженеца в Сън Вали, Айдахо, след четири години съвместен живот, пише Page Six.

На специалното събитие присъстваха само най-близките роднини и приятели на младоженците. Сред гостите бе и известната леля на булката — звездата от „Хубава жена“ Джулия Робъртс, която привлече вниманието с ефирна рокля на точки.

Церемонията се е състояла на дървена платформа на открито, при високи летни температури от около 35 градуса, и е продължила близо 45 минути.

Звездата от „Американска история на ужасите“ зашемети присъстващите с елегантна бяла шифонена рокля с висока цепка и феерична лента за коса. Младоженецът заложи на класически черен смокинг. Един от най-трогателните моменти от събитието бе преминаването на Ема по пътеката към олтара, хваната за ръка с малкия си син Роудс.

  • Любовна история далеч от светлините на прожекторите

Ема Робъртс и Коди Джон обявиха годежа си през юли 2024 г., когато актрисата сподели снимка в социалните мрежи, показваща големия ѝ диамантен пръстен.

Връзката им започна през лятото на 2022 г., след като бяха запознати от общи приятели от филмовата индустрия. В началото актрисата подхождаше с изключителна предпазливост към новата си романтична връзка, тъй като искаше да защити сина си Роудс, роден през декември 2020 г. от предишния ѝ партньор Гарет Хедлунд.

Преди връзката си с Хедлунд, с когото бе в продължение на три години до края на 2021 г., Ема Робъртс имаше връзки с редица известни имена в Холивуд, сред които актьорите Евън Питърс, Алекс Петифър и Корд Овърстрийт.

Редактор: Стела Христова
Ема Робъртс Коди Джон Холивуд Джулия Робъртс Айдахо Сватба Знаменитости Актриса
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

carmarket.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 21 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 22 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 20 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

България Преди 1 час

Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Свят Преди 1 час

Италия, която десетилетия наред бе смятана за символ на здравословния начин на живот благодарение на средиземноморската си диета, днес е изправена пред епидемия от детско затлъстяване. В региони като Кампания над 40% от децата са с наднормено тегло

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Иранската агенция „Тасним“ съобщи, че корабът се е отклонил от определения от Техеран маршрут

Повече медицински екипи и линейки по Черноморието от 1 август

Повече медицински екипи и линейки по Черноморието от 1 август

България Преди 3 часа

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям

Високопоставен служител по сигурността от „Хамас“ е убит при израелски удар в Газа

Високопоставен служител по сигурността от „Хамас“ е убит при израелски удар в Газа

Свят Преди 3 часа

При инцидента в Дейр ал Балах са загинали полковник Ваел Ледауи и негов сътрудник

Русия съобщи за свалени над 1000 украински дрона за денонощие

Русия съобщи за свалени над 1000 украински дрона за денонощие

Свят Преди 3 часа

Според руското Министерство на отбраната са прехванати и 8 управляеми авиобомби

Андрей Гюров

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

България Преди 4 часа

Бившият служебен премиер заяви, че обмисля внимателно възможността и ще обяви позицията си, когато е готов.

Индийският премиер Нарендра Моди

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Свят Преди 4 часа

Студенти поискаха отговорност за провала на приемния тест за медицински специалности

<p>Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава</p>

Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Свят Преди 4 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди за действия срещу плавателни съдове, които не спазват иранските изисквания

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Свят Преди 5 часа

Букурещ съобщи за нов инцидент, при който военните са реагирали след навлизане на безпилотен летателен апарат

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

Свят Преди 6 часа

Кои са най-честите техники за влияние и как да избегнем попадането в групи с висок контрол

Ормузкия проток

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Техеран настоява за нови правила и такси за корабоплаването, докато международната общност предупреждава срещу едностранен контрол

Пожарът край Бордо

Огненият ад край Бордо: Пожарът погълна 42 000 хектара, евакуираха 220 000 души

Свят Преди 7 часа

Огнената стихия в департамента Жиронд е сред най-големите във Франция след Втората световна война и продължава да заплашва населени места

Бойко Борисов

Бойко Борисов: Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда

България Преди 7 часа

Бюджет 2026 е пълен фалстарт, каза лидерът на ГЕРБ

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

България Преди 7 часа

Екстремното шофиране предизвика реакции заради риска от тежки катастрофи при висока скорост

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

България Преди 7 часа

Сигналът е постъпил в Планинската спасителна служба, а акцията е приключила успешно

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

На колко години са Седемте рилски езера?

sinoptik.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg

Кристина Димитрова обясни избора си в „Черешката на тортата“ след критиката

Edna.bg

Сандра Бълок на 62: Красота и сила зад кулисите на Холивуд

Edna.bg

Кевин де Бройне се разделя с Наполи след само една година на "Диего Марадона"?

Gong.bg

Страхотно - млад българин отива на турне с Милан

Gong.bg

Георги Кандев: Сам ще реша дали и кога съм готов да вляза в политиката

Nova.bg

Голям пожар край петрички села, силният вятър затруднява гасенето

Nova.bg