Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Б ившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев обмисля възможността да влезе в политиката, като я определя като ново поприще и продължение на близо 30-годишната му служба в полза на обществото. Това заяви той в предаването „На фокус“ по NOVA.

„Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот“, коментира той, като добави, че когато е готов, ще съобщи бъдещите си планове публично.

​Георги Кандев обяви, че напуска МВР

Кандев разясни и мотивите за напускането си на системата на МВР, като изтъкна липсата на достатъчно подкрепа и субективното кадруване при новото правителство:

„При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа.“

Той сподели още, че в продължение на месец е чакал указ за официалното си назначаване, който така и не е постъпил, въпреки че през този период са реализирани ключови акции, включително тази по залавянето на т.нар. „прокурорски син“.

В момента Кандев е посветил времето си на своето семейство. Относно медийните спекулации за евентуална кандидатура за президент на бившия служебен премиер Андрей Гюров, той изрази много висока оценка за съвместната им работа:

Кой е Георги Кандев, който хвърли оставка като шеф в МВР?

„Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него, след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали той ще е добър кандидат за президент.“, смята Кандев.

Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

Относно познанството си с Юлиян Янков - „Картофа“ Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му. „След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира Кандев.

Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.

Той отказа да коментира кандидат-президентската битка и включването в нея на определени личности.