Повече медицински екипи и линейки по Черноморието от 1 август

О т 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на министерствата на здравеопазването и на туризма, съобщиха от туристическото ведомство.

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури.

Летният сезон по българското Черноморие започна с по-малко туристи и сериозен недостиг на персонал

„Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети”, каза министърът на туризма д-р Илин Димитров, цитиран в прессъобщението.

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През 2023 г., в качеството си на служебен министър на туризма, Илин Димитров и неговият колега - здравният министър д-р Асен Меджидиев, се договориха за подсигуряване с допълнителни медицински екипи през летния активен сезон по Северното и Южното Черноморие. „Сигурността и доброто здравеопазване са в основата на развитието на качествената туристическа услуга“, изтъкна тогава министър Димитров.