Свят

Планината Олимп стана част от световното наследство на ЮНЕСКО

Планината Олимп — най-високият връх в Гърция и митичен дом на древногръцките богове, официално бе включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Решението бе взето след 12 години активни усилия от страна на гръцката държава

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 16:09
Планината Олимп стана част от световното наследство на ЮНЕСКО
Източник: iStock

Г ърция приветства включването на планината Олимп в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Най-високата планина в страната е защитен природен резерват и легендарен „дом“ на древногръцките богове според митологията.

„От днес легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество“, отбеляза премиерът Кириакос Мицотакис в публикация в профила си във Facebook.

Министър-председателят подчерта, че официалното признание от страна на международната организация представлява изключително важен национален успех за страната.

Кандидатурата бе официално одобрена от Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на редовно заседание в Пусан, Южна Корея.

  • 12 години усилия за световно признание

Атина работи повече от 12 години по подготовката на кандидатурата. Тя бе фокусирана върху уникалното съчетание от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и богато биоразнообразие.

Извисяващ се на 2918 метра над морското равнище, Олимп е известен по целия свят като обителта на Зевс и останалите 12 пантеонни богове според описанията на Омир.

Освен културната си стойност, Олимп е и една от най-богатите на биоразнообразие зони в цяла Европа. Според експертите на територията на планината се срещат над 2000 растителни вида — включително десетки уникални ендемити, които не се откриват никъде другаде на планетата, както и изключително рядка фауна.

От ЮНЕСКО подчертават, че мястото продължава да привлича хиляди туристи годишно, които идват да се докоснат до древната история и съхранената природа на митичния масив.

Редактор: Стела Христова
Източник: Ваня Накова/БТА    
Планина Олимп ЮНЕСКО Световно наследство Гърция Древногръцки богове Митология Биоразнообразие Природен резерват
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