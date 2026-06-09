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„Попаднах под Божията магия“: Антонио Бандерас с емоционално признание пред папа Лъв XIV

По време на историческото посещение на папа Лъв XIV в Испания, актьорът Антонио Бандерас изнесе трогателна реч пред 70-годишния понтифик. Събитието в Мадрид събра елита на страната и завърши с бурни овации на крака от хиляди вярващи

9 юни 2026, 13:10
„Попаднах под Божията магия“: Антонио Бандерас с емоционално признание пред папа Лъв XIV
Източник: БТА/АР

К ато част от историческото си посещение в Испания, папа Лъв XIV се срещна в неделя следобед с някои от най-видните личности на страната от света на културата, изкуството и спорта. Сред присъстващите бяха холивудският актьор и продуцент Антонио Бандерас и олимпийската шампионка по бадминтон Каролина Марин. Организирано от архиепископията на Мадрид и проведено в Movistar Arena, събитието беше водено от известните испански журналисти Карлос Франганийо и Лара Сискар.

„Изкуството по дефиниция е езикът на човечеството. То служи като своеобразен обществен площад, където никой не се чувства чужд. В едно фрагментирано общество красотата позволява на хора с различни гледни точки да се обединят в споделено търсене на трансцендентност, без предразсъдъци“, отбелязаха организаторите.

Събирането, на което 70-годишният папа произнесе емоционално обръщение, беше разделено на няколко части. В него взеха участие известната фламенко танцьорка Сара Барас и награждаваната параолимпийска плувкиня Тереза Пералес.

Проведено под мотото „Изграждане на мостове със световете на културата, изкуството, бизнеса и спорта“, събитието включваше още изпълнения на певицата и автор на песни Розален, Кралската професионална консерватория за танци „Мариема“, Висшето училище по пеене и ансамбъл „Биг бенд“.

Арената беше препълнена до краен предел. Сред официалните лица в публиката бяха първият вицепремиер Карлос Куерпо и регионалният президент на Мадрид Исабел Диас Аюсо. Сред познатите лица в тълпата се открояваха журналистите Сузана Гризо, Иняки Габилондо и Ниевес Ереро, тореадорът Гонсало Кабайеро, както и светската двойка Тамара Фалко и Иниго Ониева, които демонстрираха изключителна близост и нежност през цялата вечер.

Антонио Бандерас, звездата от емблематични филми като „Маската на Зоро“ и „Болка и слава“, е известен в родината си със своята дълбока религиозна преданост. Той редовно участва като носач на масивните религиозни платформи по време на традиционните шествия за Страстната седмица в родния си град Малага. Пред присъстващите на арената актьорът сподели изключително трогателни размисли.

  • Бандерас говори за срещата си с Папата

„Един творец трябва да бъде смел, точно както е бил Христос“, заяви той. „И аз съм тук, Свети отче, за да призная пред Вас, че попаднах под Божията магия“, добави Бандерас, гледайки директно към епископа на Рим.

Веднага след думите му двамата се поздравиха топло с дълго ръкостискане. В този момент залата избухна в ентусиазирани аплодисменти и бурна буря от овации, сътворявайки един от най-въздействащите и запомнящи се моменти на вечерта.

След края на срещата държавният глава на Ватикана присъства на официална вечеря в резиденцията на кардинал Хосе Кобо Кано – духовно лице, което беше спрягано за евентуален наследник на папа Франциск след кончината на покойния понтифик. Вечерята се проведе в Архиепископския дворец, величествена сграда от 16-ти век, реновирана през 1735 г., която се намира на улица „Кале де ла Паса“ в историческия мадридски квартал Ла Латина. Дворецът е известен и с това, че съхранява безценна колекция от произведения на изкуството.

Тържествената вечеря сложи край на един истински маратонски ден за папата. Програмата му сутринта започна с грандиозна литургия на емблематичния площад „Сибелес“, на която присъстваха крал Фелипе VI, кралица Летисия и техните дъщери. Историческото събитие ще се запомни с това, че привлече над един милион вярващи, превръщайки се в едно от най-мащабните религиозни събирания в съвременната история на Испания.

Източник: www.hola.com    
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