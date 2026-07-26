Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

П етролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като е натъкнал на морска мина, съобщи полуофициалната иранска агенция „Тасним“, цитирана от Ройтерс.

Според информацията плавателният съд е попаднал на мината, след като се е отклонил от коридора, официално определен за корабоплаване от иранските власти в стратегическия воден път. До момента няма официално изявление от страна на държавните институции в Техеран относно инцидента.

BREAKING: Iranian media reports that a “violating” oil tanker exploded after striking a sea mine in the Strait of Hormuz, saying the vessel left the route Iran sets for shipping.



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Иран настоява всички търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, да използват северния коридор, намиращ се в ирански териториални води, и предварително да съгласуват маршрута си с Техеран. Иранските власти определят именно този маршрут като единствения „безопасен“ и неколкократно предупредиха, че няма да носят отговорност за сигурността на плавателни съдове, преминаващи през други зони.