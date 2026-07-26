Високопоставен служител по сигурността от „Хамас“ е убит при израелски удар в Газа

В исокопоставен офицер от палестинската служба за вътрешна сигурност, ръководена от „Хамас“, и неговият сътрудник бяха убити при израелски въздушен удар в град Дейр ал Балах, разположен в централната част на ивицата Газа.

Атаката е била насочена срещу автомобил, в който са се придвижвали полковник Ваел Ледауи — ръководител на службата за сигурност в централната част на Газа, и майор Рамез Абу Зраик. От своя страна Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха за нанесения удар, заявявайки, че е бил атакуван боец от „Хамас“, без да предоставят допълнителни подробности.

An Israeli airstrike has killed the head of the Hamas-led police force in the northern Gaza Strip, Brigadier-General Abdel-Nasser al-Maqadma, the group-run interior ministry and medics say.https://t.co/Bp2HqvDozr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 26, 2026

През последните седмици израелските сили са ликвидирали десетки представители на полицията на „Хамас“, обвинявайки ги в пряко участие във въоръженото крило на организацията. От „Хамас“ определят тези действия като опит за предизвикване на хаос и анархия в анклава, заявявайки, че подобни атаки нарушават договореното с посредничеството на САЩ примирие.

Въпреки че влязлото в сила през октомври 2025 г. спиране на огъня ограничи мащабните сражения, епизодичните израелски удари в анклава продължават. По данни на палестинските здравни власти от началото на примирието досега са загинали над 1190 палестинци, предимно цивилни, докато жертвите от страна на израелската армия за същия период са четирима войници.