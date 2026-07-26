Любопитно

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Британско семейство остана шокирано, след като отвори ръждясала кутия от боя, оставена в мазето на 120-годишната им къща. Вътре двойката откри скрити банкноти от 70-те години на миналия век на стойност над 1000 паунда

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 22:02
Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си
Източник: iStock

Д войка от Обединеното кралство удари неочакван джакпот, след като откри истинско съкровище, заровено под стъпалата на стария си дом.

Луиза и съпругът ѝ Дан живеят в къща, построена преди повече от век. Животът в толкова стара сграда често поднася изненади, затова когато забелязали зазидана стена под стъпалата към мазето, решили да проверят какво се крие зад нея.

Сред останките от въглища двамата открили ръждясала, изгнила кутия от боя, която излъчвала неприятна миризма на амоняк.

„Кутията стоя настрана с месеци. Бяхме наистина притеснени и се колебаехме дали да я отворим заради миризмата“, споделя Луиза.

  • Изненадата в ръждясалата метална кутия

Когато най-накрая събрали смелост и отворили капака, те останали без думи. Вместо боя или боклуци, вътре имало спретнати купчини банкноти от 70-те години на миналия век. Общата сума възлизала на над 1000 паунда (около 1330 долара).

Двойката заснела момента на отварянето, а видеото бързо стана популярно в социалната мрежа TikTok, събирайки стотици хиляди гледания.

@scruffyandsorted When we found buried treasure in the cellar #cleantok #fyp #oldhouse #treasure ♬ original sound - 🌺🍍

„Никой от нас не очакваше да намери пари вътре. Това беше толкова фантастичен спомен за децата — ще го помнят за цял живот. Парите ни помогнаха да покрием част от сметките и да зарадваме децата, което ни спести доста стрес“, разказва Луиза.

Потребителите в социалните мрежи посъветваха двойката да провери старата валута при нумизмати или в eBay, тъй като редки серии банкноти с лика на кралицата често се продават на цени, надвишаващи неколкократно номиналната им стойност.

Това не е първият случай, в който собственици на стари имоти попадат на необичайни находки. Наскоро друга млада жена откри запазена винтидж сватбена рокля на тавана на новозакупения си дом, която реши да преправи за собственото си сватбено тържество.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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