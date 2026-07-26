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Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов

От Москва съобщиха, че са ударили украински пристанища и търговски кораби с „военни пратки“

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 22:39
Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов
Разрушения след руския удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, 26 юли 2026   
Източник: БТА/АР

Д вама души бяха убити, а седем - ранени при руски удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на военната администрация на Черниговска област Дмитро Брижински в Телеграм.

По-късно той уточни, че сред убитите е 10-годишно дете, а един от ранените е в тежко състояние.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия тази вечер заяви, че силите му са ударили украински пристанища и кораби. 

Министерството на отбраната написа в Телеграм, че руските сили са ударили терминал за контейнери в Черноморск, близо до черноморския пристанищен град Одеса.

Според съобщението на терминала са обработвани “военни пратки”. 

Руското министерство на отбраната добави, че кораб за насипни товари, обозначен също като превозващ военни товари, е бил ударен южно от Одеса. 

В последваща публикация се посочва, че руските сили са ударили още два кораба за насипни товари, без да се дават подробности къде е станал ударът.

Редактор: Стела Христова
Източник: Валерия Динкова/БТА    
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