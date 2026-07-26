Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов

Д вама души бяха убити, а седем - ранени при руски удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на военната администрация на Черниговска област Дмитро Брижински в Телеграм.
По-късно той уточни, че сред убитите е 10-годишно дете, а един от ранените е в тежко състояние.
Междувременно Министерството на отбраната на Русия тази вечер заяви, че силите му са ударили украински пристанища и кораби.
Министерството на отбраната написа в Телеграм, че руските сили са ударили терминал за контейнери в Черноморск, близо до черноморския пристанищен град Одеса.
Според съобщението на терминала са обработвани “военни пратки”.
The Russians continue claiming "victory" over ordinary civilian sites. In a deeply cynical drone strike on an ordinary supermarket in Chernihiv, they targeted people directly with no military purpose whatsoever. As of now, thirteen people have been reported injured. Tragically,… pic.twitter.com/duvpmfcDZV— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2026
Руското министерство на отбраната добави, че кораб за насипни товари, обозначен също като превозващ военни товари, е бил ударен южно от Одеса.
В последваща публикация се посочва, че руските сили са ударили още два кораба за насипни товари, без да се дават подробности къде е станал ударът.