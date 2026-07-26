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Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Брутално престъпление потресе Колумбия. 21-годишната Мария Камила Потоси бе намерена убита в осмия месец от бременността си, а нероденото ѝ бебе бе изтръгнато и отвлечено. Полицията обяви голяма награда за информация за извършителите

26 юли 2026, 19:53
Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата
Източник: /iStock

21-годишна бременна жена бе брутално намушкана до смърт, а бебето ѝ бе изтръгнато от утробата при шокиращо убийство, което разтърси цяла Колумбия.

Мария Камила Потоси е била видяна за последно на 16 юли да се качва на мотоциклет в квартал „Полворинес“ на югозападния колумбийски град Кали. Жената е била в осмия месец от бременността си и само след броени седмици е трябвало да стане майка за първи път.

Тялото ѝ бе намерено няколко дни по-късно, завито с одеяла и с множество прободни рани, на около шест километра от дома ѝ.

Властите в Кали обявиха награда от 62 000 долара за информация, която да доведе до ареста на извършителите и до откриването на изчезналото бебе. По данни на полицията в отвличането и убийството най-вероятно са замесени повече от четирима души.

„Единственото нещо, за което моля с цялото си сърце, е детето да е живо и да бъде намерено. Призовавам хората, у които се намира внучка ми, да я върнат“, апелира майката на убитата млада жена.

  • Капан под предлог за подаръци

В деня на изчезването си Мария е била в дома на семейството на своя приятел, когато получила телефонно обаждане от жена. Според камери за наблюдение, именно тази жена по-късно я взема с мотоциклет.

Близките разказват, че Мария им казала, че отива с новата си позната, за да вземе подаръци за бебето. С въпросната жена се били запознали наскоро в местен център за бъдещи майки.

Загрижеността на семейството започнала, когато бащата на бебето пристигнал да я вземе за насрочен преглед при акушер-гинеколог, но не я открил. От този момент дирите ѝ се губят.

  • Заподозрените и разследването

Малко след разкриването на престъплението в социалните мрежи бе публикуван видеоклип от бившия партньор на жената, шофирала мотоциклета. Мъжът категорично заяви, че семейството му няма нищо общо с ужасното дело:

„През януари тя ми каза, че е бременна, и аз бях много развълнуван. Оказа се, че сме били излъгани. Нямаме нищо общо с отвличането и убийството на това момиче, просто имахме доверие на грешен човек.“

Полицията продължава активното разследване по случая, като наред с издирването на извършителите основен приоритет остава откриването на новороденото момиченце.

Източник: nypost.com    
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