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Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Италия, която десетилетия наред бе смятана за символ на здравословния начин на живот благодарение на средиземноморската си диета, днес е изправена пред епидемия от детско затлъстяване. В региони като Кампания над 40% от децата са с наднормено тегло

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 17:28
Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа
Източник: iStock

И талия, смятана за родината на средиземноморската диета, е изправена пред тревожен ръст на детското затлъстяване. Според Световната здравна организация (СЗО) италианските деца вече са сред най-пълните в Европа, а в някои райони на южната област Кампания над 40% от 8- и 9-годишните деца са с наднормено тегло, а градчето Понтичели край Неапол вече се определя от специалистите като една от световните столици на детското затлъстяване, пише ВВС

Ежедневието на 17-годишния Салваторе е далеч от нормалното. Той тежи 170 килограма и се придвижва с изключително затруднение. Не може сам да върже връзките на обувките си, а скутерът му се чупи редовно под тежестта му. Момчето е сред нарастващия брой италиански деца и тийнейджъри, застрашени от тежки здравословни проблеми.

Това е парадоксално развитие за страна, смятана отдавна за люлка на средиземноморската диета. Според данните на Световната здравна организация (СЗО) днес италианските деца се нареждат сред най-затлъстелите в Европа.

Салваторе чака операция за намаляване на стомаха в болница „Бетания“, където д-р Соня Чиапета лекува подобни случаи от 15 години.

„Доскоро повечето ми пациенти бяха на около 50 години. Днес виждам 16-годишни тийнейджъри в същото състояние. Възрастта пада драстично и това е плашещо“, казва д-р Чиапета.

Преди операцията обаче момчето трябва да свали част от теглото си чрез инжекции, регулиращи апетита, тъй като в момента хирургичната интервенция е твърде опасна за живота му.

  • Изчезването на средиземноморския модел

Средиземноморската диета — богата на зеленчуци, бобови храни, зехтин, пълнозърнести храни и риба — става световен феномен през 50-те години на миналия век, когато американски изследователи я свързват с ниските нива на сърдечносъдови заболявания в Южна Италия. Днес обаче този начин на хранене практически не съществува в ежедневното меню.

„Традиционната диета е изгубена. Едва 10% от италианците я спазват“, твърди д-р Валтер Лонго, директор на Института за дълголетие към Университета на Южна Калифорния.

Д-р Лонго обобщава съвременните хранителни навици в страната като „петте П“: пица, паста, патате (картофи), протеини и пане (хляб). Супермаркетите са заляти от ултрапреработени храни, а заведенията масово предлагат пици, гарнирани с пържени картофи и колбаси.

Д-р Роберто Берни Канани, педиатър и специалист по затлъстяване в университета „Федерико II“ в Неапол, вижда последиците всеки ден:

„Лекувал съм деца на по 2-3 годинки, които вече тежат по 25 килограма. Повечето родители изобщо не осъзнават, че децата им са с наднормено тегло. Те идват за кашлица или стомашни болки, без да разбират, че килограмите са в основата на симптомите.“

Такъв е случаят с 10-годишната Франческа, която тежи 60 кг. Родителите ѝ я водят на преглед заради кашлица, без да смятат теглото ѝ за проблем. Менюто ѝ включва филии с течен шоколад за закуска, сладкиши за междинно хранене и пълна липса на зеленчуци.

  • Културни стереотипи и липса на спорт

Експертите посочват, че проблемът е в цялостния модел: високолакорични междинни закуски, подсладени напитки и липса на физическа активност. В южноиталианската култура пухкавото дете с червени бузи все още масово се приема за знак за добро здраве.

Същевременно спортната база в училищата е оскъдна. Много от учебните заведения се помещават в стари исторически сгради, които нямат подходящи физкултурни салони.

За справяне с кризата Италия стана първата държава, която прие национален закон, признаващ затлъстяването за хронично заболяване, повлияно от биологични, социални и средови фактори, а не просто за резултат от „лош избор“.

В регион Кампания вече стартираха пилотни програми в 25 училища, обхващащи над 17 000 ученици, за промяна на навиците у дома. Провеждат се и медицински експерименти с контролирани нискокалорични диети за метаболитно рестартиране.

Въпреки мерките, специалистите са категорични, че промяната ще бъде трудна, докато изкушенията от ултрапреработени храни са на всеки ъгъл, а традициите за показване на любов чрез храна остават дълбоко вкоренени в семейния живот.

Редактор: Стела Христова
детско затлъстяване Италия средиземноморска диета хранителни навици ултрапреработени храни здравословни проблеми СЗО Кампания
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