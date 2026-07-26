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„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

Бившият шеф на отдел „Издирване“ Красимир Занев анализира профила на Асен Симеонов и направи паралели с емблематични случаи от миналото

26 юли 2026, 18:36
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С лед 24 дни в неизвестност 11-годишната Наталия беше открита жива, а пастрокът ѝ Асен Симеонов - задържан. По данни на разследващите 40-годишният мъж отвел детето, след като пребил майка му и я заплашил, че ще я убие, ако момичето не тръгне с него. Издирваният беше заловен при опит да разбие хранителен магазин в шуменското село Овчарово. Как двамата са успели да останат незабелязани толкова дълго и защо акцията се е проточила, коментира в „На фокус“ бившият началник на отдел „Издирване“ в МВР Красимир Занев, предава NOVA.

„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

Според него Асен Симеонов е бил добре подготвен за укриването и е познавал отлично местността. „Ако трябва да му направя профил като криминален психолог, бих казал, че е арогантен, брутален и агресивен. Осъждан е многократно за кражби и грабежи, излежавал е присъда в затвора, а преди години отново се е укривал от органите на МВР. Тогава е бил открит в пещера. Явно познава много добре района и предварително е направил план къде да се движи, откъде да мине и къде да се укрие“, заяви Занев.

По думите му ножът, който Симеонов е носел, е можел да бъде използван както за самозащита, така и за нападение. „Вероятно го е взел или за самоотбрана, или за да нападне някого. Не бива да забравяме и заплахите към майката на детето, че ще я убие. Това показва, че човекът е бил готов на крайни действия“, каза бившият служител на МВР.

Занев предполага, че през деня двамата са оставали скрити, а са се придвижвали основно през нощта. „Техните снимки бяха разпространени във всички медии. Хората и в селата, и в градовете знаеха как изглеждат. Затова според мен през деня не са се движили, защото са били наясно, че могат да бъдат разпознати. Излизали са през нощта, а той явно е познавал много добре обстановката. Там е израснал, има познати и вероятно е знаел места, които са труднодостъпни“, обясни той.

„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

Остава въпросът как детето и пастрокът му са се снабдявали с храна и вода. Според Занев отговорът трябва да бъде даден от самите тях, но има данни за разбити вили и магазини в района. „Имаше сигнали, че десетина дни преди задържането са били разбити вили. Вероятно там са търсили храна, напитки или други неща, с които да преживяват. В района имаше и няколко разбити магазина за хранителни стоки“, посочи той.

Още в първите дни след изчезването им е постъпил сигнал от машинист, който видял две фигури в полето край село Юнак. „Машинистът забелязал отдалеч мъж и момиче, които вероятно са били те, и подал сигнал на 112. Докато пристигнат полицейските сили обаче, двамата вече не били там. Най-вероятно са се придвижили в друга посока. Районът е силно залесен и това допълнително затруднява издирването“, каза Занев.

Той определи края на операцията като успешен, въпреки че издирването е продължило повече от три седмици. „Да, минаха 23-24 дни, но резултатът е положителен. Детето е намерено живо, а мъжът е задържан. Такива случаи често са много заплетени и не могат да бъдат решени за ден или два“, подчерта бившият началник на отдел „Издирване“.

По думите му действията на полицията са били адекватни, независимо от критиките в социалните мрежи. „Четох упреци, че се е действало бавно и че не е възможно двама души да не бъдат намерени толкова време. Но подобни случаи са трудни. В акцията участваха служители от Варненска и Шуменска област, както и част от силите в Бургаско. Полицията беше на крак, във всяко село имаше служители. В крайна сметка те успяха да го установят и задържат“, заяви Занев.

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Той обърна внимание и на самия момент на ареста. „Служителите са били достатъчно подготвени и не са му дали възможност да окаже сериозна съпротива или да се стигне до нежелан инцидент. Това е важно, защото говорим за човек с агресивно поведение, криминално минало и склонност към насилие“, каза бившият служител на МВР.

Занев припомни, че в практиката на полицията има и други случаи на деца, изчезнали за продължителен период. Сред тях е историята на Сашко от Перник, който беше открит на километри от дома си. „Тогава също бяха положени огромни усилия. Детето беше намерено живо и без сериозни проблеми със здравословното състояние. Това е задължението на службата по издирване - да продължи да търси, докато лицето не бъде установено“, обясни той.

  • Случаите с Брендо и братя Галеви

Сред най-необичайните случаи, които Занев си спомня, е този с Евелин Банев-Брендо. След като беше издирван с присъди от няколко държави, Банев изненадващо се появи пред Централния софийски затвор и поиска да изтърпи наказанието си.

„Това беше изключително странно. Човек е обявен за национално и международно издирване и изведнъж се появява пред вратите на затвора. Най-вероятно е намерил начин да влезе в България, без да премине през официален граничен пункт“, коментира Занев.

Той припомни и версията, че Брендо може да е пристигнал с малък самолет, който по-рано беше засечен да каца нерегламентирано. „Имаше такава спекулация и беше назначена проверка от министъра на вътрешните работи, но информацията не беше потвърдена“, уточни той.

Подобно развитие има и при т.нар. братя Галеви. Според Занев Ангел Христов и Пламен Галев вероятно са получили предварителна информация, че ще бъдат осъдени, и са напуснали България дни преди постановяването на присъдите.

Показаха видео от момента на ареста на пастрока на Наталия

„След като присъдите бяха обявени, се разбра, че двамата вече не са в страната. Бяха обявени първо за национално, а след това и за международно издирване. Години по-късно Ангел Христов се прибра в България и отиде в родното си село Ресилово. На следващия ден получи масивен инфаркт и почина“, разказа Занев.

Той отхвърли спекулациите около смъртта на Христов. „Разговарял съм лично със съдебния лекар, извършил аутопсията. Той беше категоричен, че смъртта е настъпила вследствие на масивен инфаркт“, каза бившият началник на отдел „Издирване“. Пламен Галев остава в неизвестност и продължава да се издирва.

Занев не смята, че невъзможността двамата да бъдат открити задължително означава провал на полицията. „Те са напуснали страната и са обявени с червена бюлетина. Възможно е да са променили външния си вид, да са си пуснали бради, да използват шапки и чужда самоличност. Вероятно се намират в държави, с които България няма достатъчно ефективно правно сътрудничество. В такива случаи е трудно да разчитаме, че ще бъдат засечени в хотел или на летище и веднага върнати у нас“, обясни той.

Един от най-тежките случаи, по които Занев е работил активно, е издирването на Владимир Пелов от Ботевград. Той го определи като изключително опасен, агресивен и отмъстителен престъпник, извършил тежки убийства при грабежи.

„В Пловдив влиза в обменно бюро и удря собственика с метален предмет. Човекът умира на място, а Пелов взима около 300 долара и бяга. След това в Ботевград влиза в златарско ателие, убива собствениците, взима златото и отново изчезва. Говорим за изключително опасен престъпник“, разказа Занев.

Пелов е задържан и изпратен в затвора, но по-късно успява да избяга през централния вход на Софийския затвор. „Използва момент, в който вратата се отваря за раздаване на багаж на лишени от свобода, чиито близки са дошли на свиждане. Заедно с друг затворник преминава през главния портал и избягва“, припомни бившият началник на отдел „Издирване“.

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При друг случай полицейски патрул го забелязва в района на Правешка Лакавица и се опитва да го провери. „Полицаите му искат документите. Вместо тях той изважда зареден пистолет „Макаров“, насочва го към служителите и им нарежда да легнат. Те изпълняват, а той се качва в полицейската кола, чиито ключове са били оставени вътре, и бяга. След няколко километра изоставя автомобила и се укрива в Ботевградския Балкан“, разказа Занев.

По-късно издирващите получили информация, че Пелов има приятелка в столичния квартал „Младост“. На адреса бил поставен денонощен таен пост. След седем-осем дни беглецът се появил и отишъл с жената до супермаркет.

„Служителите го изчакали да напазарува. Когато излязъл с две торби, го настигнали и повалили. Той оказал яростна съпротива и отново бил въоръжен със зареден пистолет. След задържането казал на полицаите: „Само части от секундата да ви бях усетил зад мен, щях да ви застрелям като кучета“, спомни си Занев.

След време мярката на Пелов била променена в по-лека и той отново се укрил. Историята му приключила след престрелка с Марио Панчев в центъра на Ботевград, възникнала след спор за пари и наркотици. Пелов бил убит на място, а Панчев починал по-късно от раните си.

„Най-трудното при Пелов беше, че освен агресивен и брутален, той беше и интелигентен. Много четеше, много знаеше и имаше усет какво трябва да направи, къде да премине и къде да се укрие. Не беше от онези престъпници с елементарно мислене. Именно затова успяваше толкова дълго да затруднява издирването“, посочи Занев. По думите му една от операциите по издирването му е продължила около четири-пет месеца.

Бившият началник на отдел „Издирване“ направи паралел между този случай и акцията за Наталия. „И тогава издирването беше продължително, но завърши с положителен резултат. Сега също минаха повече от три седмици, но детето е спасено, а извършителят е задържан. Това е най-важното“, заключи Красимир Занев.

По думите му за отвличане законът предвижда тежко наказание - лишаване от свобода от 7 до 15 години.

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