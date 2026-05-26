Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

В първия си голям официален документ Светият отец направи шокиращ паралел между дигиталните технологии и робството, като поиска и безпрецедентно извинение за миналото на Ватикана, съобщава BBC.

Папа Лъв представи първия голям и важен документ от своето папство (енциклика), в който отправи остро предупреждение, че изкуственият интелект (AI) има спешна нужда от „разоръжаване“.

„Думата е силна, зная, но е съзнателно избрана, защото настоящият момент изисква думи, способни да привлекат вниманието“, заяви папата.

Енциклопликите технически представляват писма до католическите епископи, но през последните десетилетия те се превърнаха в официални послания на Ватикана към целия свят. Въпреки че това писмо е фокусирано основно върху AI, папа Лъв включи в него и едно от най-силните и всеобхватни извинения, правени някога от Ватикана, за ролята на Католическата църква в робството.

„Невъзможно е да не почувстваме дълбока скръб, когато размишляваме върху огромното страдание и унижение, понесени от толкова много хора“, написа папата, допълвайки, че „искрено моли за прошка“ от името на Църквата.

Светият отец обвърза търговията с роби с изкуствения интелект, като загатна, че светът е изправен пред опасността отново да нормализира експлоатацията на хора – както при създаването на технологиите, така и при тяхното приложение. Използвайки изключително тежки метафори, той предупреди за плашещи прилики между историческата трагедия на традиционното робство и нововъзникващите заплахи от „нови дигитални робства“. Според него човечеството се намира на сходен морален кръстопът.

Гласове от Силициевата долина във Ватикана

Противно на традицията, папа Лъв избра сам да представи енцикликата – озаглавена „Magnifica Humanitas“ („Великолепно човечество“) – във Ватикана, и то в компанията на водещи експерти по изкуствен интелект. Сред тях беше Кристофър Олах, съосновател на американския технологичен гигант Anthropic.

В изявлението си след презентацията Олах призна, че всяка лаборатория за изкуствен интелект (включително неговата собствена) работи под натиска на стимули и ограничения, които понякога влизат в конфликт с правилното и морално поведение. Той допълни, че би било грешка да се вярва, че въпросите за изкуствения интелект трябва да се решават само от компютърни учени.

„Въпросите, повдигнати от изкуствения интелект, са по-големи от общността на изследователите в тази сфера – не само като последици, но и като самата си същност“, подчерта Кристофър Олах.

Алгоритми на бойното поле

Енцикликата на папата е и изключително директно послание към световните лидери за отговорността им да овладеят заплахите. Светият отец остро осъди използването на AI във военното дело, заявявайки, че намаляването на човешкия контрол над оръжията прави невъзможно една война да бъде наречена „справедлива“, и предупреди срещу стартирането на дигитална надпревара във въоръжаването.

„Нито един алгоритъм не може да направи войната морално приемлива“, категоричен е папа Лъв.

Според него изкуственият интелект не само не премахва „присъщата нехуманност“ на войната, но и рискува да разпалва конфликти много по-бързо, правейки ги безлични. Технологията „сваля прага за прибягване до насилие, превръща отбраната в прогнозиране на заплахи и по този начин превръща жертвите в обикновени данни“.

Дигитален колониализъм и фалшиви новини

Папата разкритикува и начина, по който AI влияе на политиката – чрез манипулирането на изображения и видеоклипове (дълбоки фалшификати / deepfakes), което според него излага хората на изкривени и подвеждащи гледни точки.

Той сравни днешната нужда от регулации на технологиите с мерките, които са били нужни за защита на човешкото достойнство по време на Индустриалната революция. И загатна, че ако днес не се предприемат мерки срещу рисковете от AI, това ще бъде същата историческа грешка, каквато е била „закъснението, с което обществото и Църквата са осъдили бича на робството“. Светият отец дори въведе термина „дигитален колониализъм“, свързвайки злоупотребите от колониалната епоха с практиките на модерните технологични гиганти.

В документа папата отправи и директен апел към програмистите:

„Разработчиците носят специфична етична и духовна отговорност, тъй като всеки избор при дизайна на една технология отразява определен поглед към човечеството.“

Ще има ли ефект?

Папа Лъв вече свика специална комисия, която да придвижи идеите му напред, но остават огромни въпросителни дали Ватиканът изобщо може да повлияе на бързия технологичен прогрес.

През 2015 г. покойният папа Франциск написа своята емблематична енциклика Laudato Si, посветена на климатичната криза, но през 2023 г. беше принуден да изрази публично разочарованието си от пълното бездействие на световните лидери. Въпреки огромната си страст да обуздае изкуствения интелект, сегашният папа Лъв може да се окаже изправен пред абсолютно същото разочарование през следващите години.