България

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 4 минути / 26 юли 2026, 21:31
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Т ежка пътнотранспортна злополука с трагичен край е станала на автомагистрала „Марица“ в участъка между Хасково и Харманли, в района на село Поляново, предава NOVA.

По първоначална информация в резултат на инцидента са загинали трима души — двама възрастни и едно дете. Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца.

При сблъсъка са участвали два леки автомобила, превозващи турски гастербайтери. Ударът е бил толкова силен, че и двете коли са излетели извън пътното платно. На място се извършват огледи, като предстои разследването да установи точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата

Редактор: Стела Христова
катастрофа жертви АМ Марица
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