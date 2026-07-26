Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Т ежка пътнотранспортна злополука с трагичен край е станала на автомагистрала „Марица“ в участъка между Хасково и Харманли, в района на село Поляново, предава NOVA.
По първоначална информация в резултат на инцидента са загинали трима души — двама възрастни и едно дете. Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца.
При сблъсъка са участвали два леки автомобила, превозващи турски гастербайтери. Ударът е бил толкова силен, че и двете коли са излетели извън пътното платно. На място се извършват огледи, като предстои разследването да установи точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата